兆豐銀邀8家公股銀行聯合科技企業　籌反詐騙聯盟打擊金融詐騙

▲兆豐銀行與八家公股銀行聯合科技界企業，籌組金融與科技反詐騙大聯盟，宣誓全力打擊金融詐騙。（圖／記者林挺弘攝）

記者陳詩璧／台北報導

全球詐騙猖獗，台灣同樣深受其害。兆豐銀行與八家公股銀行籌組金融與科技反詐騙大聯盟，希望透過整合科技與金融的民間力量，借鏡國際的做法與新科技，正面向詐騙宣戰。此次聯盟夥伴包括：發起人兆豐銀行董瑞斌董事長，聯合所有公股銀行成員：土地銀行、中國輸出入銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣銀行及臺灣企銀；同時與科技業者結盟，由 TechOrange 科技報橘召集：Amazon Web Services (AWS)、DEVCORE戴夫寇爾、Gogolook、LINE 台灣、台灣微軟、SAS 台灣、思偉達STARBIT、趨勢科技，結合金融本業與科技協助，有效打擊金融詐騙。

兆豐金控暨兆豐銀行董事長董瑞斌指出，「金融與科技反詐騙大聯盟」就是由知名的九家科技相關業者，與九大金融機構發起的跨產業打詐聯盟。透過科技夥伴的技術支持，發揮群體力量，從資訊流到金流，建立科技的防詐網，達到金管會彭主委日前所說的，透過協力阻詐、科技阻詐、精準阻詐及加強臨櫃阻詐，最後達成「有感阻詐」。當然也希望未來可以邀請到更多志同道合的夥伴加入。

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▲金融與科技反詐騙大聯盟召集人兆豐銀行董瑞斌董事長。（圖／記者陳詩璧攝）

董瑞斌接著說，詐騙影響實在太大，每天4.2億，累積下來的話，會影響整個社會安全和金融秩序，縱使很辛苦，還是要做。當一個人或單一銀行做防詐是不夠的，所以兆豐銀行邀請土地銀行、中國輸出銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣銀行和臺灣企銀等8家公股銀行及科技業來做防詐。

詐騙會猖獗，就是借助科技力量，那防詐，我們也要借助科技力量，把詐騙消弭下來。 至於打詐的目標是希望越多人參與，大家盡心盡力協商合作，也是希望把這一塊可以擴大來實行。這次聯盟合作的每家科技業者專長不一樣，每間銀行客戶所面臨到的問題不太一樣，我們目前資料串接拋轉，像API的問題，由銀行跟科技業者合作，譬如辨識被害人的樣態，我們跟不同專長的業者，再用協同合作的方式進行。好幾家銀行所面臨到的共同問題，才會成立大聯盟。

未來若有成果，將採內部公布，不會對外，真正反詐是希望有效的，希望不要讓詐騙集團知道我們到底怎麼做，和做了什麼東西，一旦公布出去的話，就很容易變被詐騙集團破解，我們目前只讓詐騙集團知道有一個大聯盟，至於金融業跟科技業要怎麼做具體內容，將來會內部再討論。但也會希望把警政署等拉進來，一步一步擴大。

《金融與科技反詐騙大聯盟》召集人 TechOrange 科技報橘創辦人暨社長戴季全表示：「聯盟成員皆感台灣詐騙日益嚴重，已經到了令人深惡痛絕的地步。我們清楚科技和金融的中立性，但我們不能再置身事外。詐騙自人類有歷史以來，就一直利用人性的弱點推陳出新。時至今日，由於金融的便利性與網路科技的進展，更演變成系統性、社會性、全球性的重大問題。」

台灣微軟總經理提到，希望一起把臺灣的反詐騙的精神在往上提升，我們看到AI能載舟也能覆舟，怎麼透過AI的科技幫助我們的金融團隊、人民，更能夠保護大家的資產，是否能透過AI把民眾交易做快速掃描確保是否有異常行為，同時能快速識別。

趨勢科技台灣區總經理洪偉淦提到，我們要用工具，我們要手法來做防詐，趨勢科技也利用AI科技識別詐騙訊息，甚至可以判斷假影像。DEVCORE執行長翁浩正認為治安跟防詐這個是有很大的關係，因為做資安的信任是最重要的事，加入聯盟希望保護人民，包括數位、金融對科技的信任，希望能夠幫忙去驗證自身的安全性，也希望可以透過我們的力量來去協助，把它變得更加安全穩固。