《魷魚遊戲》 IP 在手上！　野獸國今登錄興櫃股價狂飆逾9成

▲野獸國董事長楊詠喨。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

全台唯一「公仔概念股」野獸國（6995）今（21）日以每股30元登錄興櫃，盤中最高至57.8元，大漲近93％，蜜月行情表現亮眼。

野獸國董事長楊詠喨表示，IP商品已經完整融入所有人的生活，野獸國身為臺灣IP娛樂體驗產業的領導品牌，並帶領MIT商品前進全球市場的先鋒，致力於創造消費者需求以及滿足消費者需求，不斷在既有產品基礎上大力朝向新技術的融合前進。

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例如《魷魚遊戲》2021年上線後引起全球風潮，吸引超過億次人觀看，第二季在去（2024）年底在台開播，野獸國與《魷魚遊戲》合作，推出官方唯一授權周邊。

楊詠喨指出，公司除可提供成熟標準化的IP授權與商品開發流程建議，更可依照特殊需求提供非標準化的解決方案滿足全球客戶。

野獸國主要營業項目包含IP授權收藏玩具、文具、禮品、服飾等周邊商品製造及銷售，以自有品牌行銷世界，合作伙伴包含眾多世界知名IP品牌，且原以美系IP為主的產品內容，近期陸續曝光日系及韓系IP，產品種類及風格亦日漸豐富，產品於市場能見度持續上升。

野獸國取得國際各大一級影業IP商品製造及銷售的權利，最主要的收藏玩具授權範圍囊括美洲、歐洲、亞太地區等全球性授權，為台灣少數將自製玩具及展覽銷售至海外企業；同時，指導並協助更多臺灣各領域製造產業轉型並跟世界知名IP接軌，讓MIT商品與全球市場的消費者見面。

此外，野獸國也以舉辦大小型展覽為基底，主動創造市場需求，開拓各IP潛在市場。該公司也擁有品牌門店及電子商 城，從IP授權服務、產品開發、產品銷售、實境娛樂一條龍式經營IP授權產業的生態鏈，增加IP授權商業價值以及延續IP生命周期。

野獸國2024年前11月稅後淨利為0.16億元，每股盈餘為0.97元；累計2024全年合併營收為13.41億元，年增26.28％，創下歷史新高。

因應製造業的全球變遷，野獸國於2024年開發泰國產線並取得合作，讓原先的製造基地部署更加符合全球市場需求，也透過不斷推陳出新的產品設計和製造生產，讓公司持續邁向獲利階段。