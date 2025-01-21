川普2.0擬徵收關稅　劉鏡清看「利大於弊」：AI科技產業受惠

▲國發會主委劉鏡清。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／南投報導

美國總統川普今日發表就職演說，提到有意將在2月起對墨西哥、加拿大課徵新關稅，國發會主委劉鏡清認為，全球在關稅調整下，對GDP多少都會有影響，不過台灣AI跟科技產業會是很大的受惠者，強者會越強，整體而言看法跟和碩（4938）董事長童子賢一樣是「利大於弊」。

劉鏡清表示，川普做事理性有節奏，全球在關稅調漲下，GDP多少都會有影響，除了對加拿大跟墨西哥徵收關稅外，可以增加進口貨價值、降低美國國內生產成本，吸引廠商過去設廠，並創造貨幣價值；也跟歐洲說要買油，希望把油價拉下來，促進國內汽車產業就業，對於車子的補助短暫都會有影響。

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劉鏡清指出，現在蠻多台商都在中國，若是川普要增稅，也是必會拉高匯率，這需要一點時間來決定，但對於台灣的AI跟科技業發展會是利多，AI伺服器有很多訂單從對岸往台灣移轉，上周NVIDIA工程師也提到，現在新機種百分之百都是台灣製造，因此對台灣科技產業會是很大受惠者，台商要抓住機會。

劉鏡清說，未來非常多變，企業唯一能做的就是提早做準備，效率更高體質會更好，才有辦法因應變化，企業本身若有競爭力狀態，面對危機都不是為危機，反而會是商機，會讓弱者變的更慘，強者變得更強，讓企業永續賺到錢。

劉鏡清強調，整體而言，看法跟和碩董事長童子賢一樣是「利大於弊」，目前來看會有更多利益，尤其很多供應鏈跟美國整合，像是無人機、AI等都有整合，所以我們有更多合作，對台灣比較有利。