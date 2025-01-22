華碩用「難行門」哲學　破解以卵擊石搶食AI客戶

▲華碩搶AI軟硬體商機，將從AI伺服器、AI PC跨足AI機器人、AI眼鏡等。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

眾所皆知，台灣科技業硬體強、軟體弱，卻讓華碩董事長施崇棠看見新機會，他在去年底尾牙向外界宣示，華碩在AI領域持續聚焦硬體創新，還要積極投入軟體研發，透過AI技術強化硬體功能，實現真正的智慧應用。

施崇棠深知，華碩自從與和碩分家之後，重心都放在品牌與產品上，要在硬體製造與鴻海、廣達比拚AI伺服器搶大客戶，無異是以卵擊石。所有華碩人都知道，施崇棠在經營企業上，奉行的就是「難行門」哲學，深知台灣硬體強、軟體弱，華碩必須投入AI軟體與服務，才能讓對手難以超車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在施崇棠擘畫下，華碩鎖定台灣2大產業—醫療業與製造業來練兵。2018年瞄準精準醫療，成立華碩AI研發中心，隔年又鎖定智慧製造，組建華碩智慧物聯網事業群。

組新戰隊外，施崇棠也深知必須找功力深厚的大將領軍才能事半功倍，他把AI研發中心交給深受華碩研發團隊尊崇的副董事長徐世昌。「Ted（徐世昌）向來是華碩研發團隊的精神領袖，不僅趨勢眼光看得遠，技術實力在華碩無人可比，還能搞定各個派系山頭，也更有方向性。」資深華碩員工說。

找徐世昌領軍搞定AI軟體團隊，施崇棠對相關投資也不手軟，以醫療產業為例，2020年華碩吃下AI公司愛因斯坦2成多股權，就是要補足在醫療影像判讀AI軟體的不足。

此外，施崇棠更斥資上百億元開發智慧醫療平台，內建即時醫療大數據分析、血液細胞分類、智慧癌症管理等系統，如今，華碩已躍為國衛院發展AI醫療的重要夥伴。「Jonney（施崇棠）瞄準的是，全台逾400家醫療診所老舊系統大翻新，現已在新加坡設點，打算揮軍東南亞市場。」華碩高層說。



更多鏡週刊報導

【財經時事】欽點強將5路並進 施崇棠重組華碩艦隊拚AI

【華碩四路拚AI2】找徐世昌搞定AI軟體團隊 施崇棠搶攻AI雲服務大計曝光

【華碩四路拚AI3】落居伺服器後段班 華碩挖角強將出奇招突圍