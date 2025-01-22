台馬海纜全斷　數發部緊急記者會「啟動備援、2月底前修復」

▲數發部黃彥男資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

我國對外通訊仰賴海底電纜，而台灣、馬祖之間的海纜今天凌晨又被中斷，目前尚不清楚原因，數發部今（22）日上午11點由部長黃彥男說明指出，今日凌晨5點左右全面斷訊，已在通報後，已啟動微波備援，最快在2月完成修復。

中華電信今日公告，台馬第三海纜於114年1月15日 13:36 發生障礙，台馬第二海纜於114年1月22日 05:34 發生障礙，訊務已疏轉至微波電路，中華電信公司技術團隊已派員處理中，後續關懷措施將依服務契約相關規定辦理。

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數發部官員指出，台馬海纜這二條全斷主要是纜線劣化所致，收到通報後已請中華電信依其關鍵基礎設施（CI）安全防護計畫啟動備援措施，並以足額微波頻寬（12.6Gbps，高於馬祖地區平日流量高峰9.5Gbps）優先提供政府、銀行、醫院等關鍵基礎設施通訊服務，以確保民生相關服務不間斷，春節期間當地民眾仍可透過ATM提款，信用卡及網路線上交易不中斷。目前微波完整備援以政府、銀行、醫院優先使用，備援機制下，應可確保春節期間離島不中斷。

數發部補充表示，中華電信通報我國新北市外海發生國內海纜斷纜，原訊務所涵蓋的語音電路、網際網路服務不受影響。海象條件允許下，最快可於2月完成修復。

數發部指出，藉由112-113年「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」於連江地區完成布建9個非同步衛星站點，供連江縣政府、救災體系等單位使用。本次斷纜事件後，已通知受補助單位電信技術中心（TTC）啟用非同步衛星站點，作為微波之備援，確保政府指揮體系基本且安全的通訊能量。

鑒於台馬海纜近年多次發生障礙，數發部已於113年報請行政院核定，將台馬海纜列入關鍵基礎設施（CI）之重要資產，除督導CI設置者依所面臨之全災害風險與威脅，滾動式擬定及落實安全防護計畫外，並依「備援再備援」作法，促請電信事業強化離島通訊網路韌性，提供多元異質之通訊備援及應變機制。

數發部另透過「普及偏鄉寬頻接取環境計畫」於113年補助中華電信擴充微波容量至12.6 Gbps，做為海纜之主要備援，並補助中華電信建置臺馬4號海纜，以藉由新設海纜增加通訊路由與分散風險，預計115年6月完工，提高台馬間整體網路可靠度與服務品質。