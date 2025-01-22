快訊／馬祖斷電危機解除　台電宣告21：55全復電

聯電遭外資重砍8.8萬張居首位 40元險不保

聯電（2303）因毛利率展望不佳，今（22）日遭外資賣超8萬8794張，居今日外資賣超首位，聯電今日股價盤中一度跌破40元價位，所幸投信出手救援，終場股價站回40元價位。

日媒曝日央本周升息 利率上調至0.5%

日本《共同社》今（22）日獨家報導，日本央行擬在明（23）日至24日一連二天召開貨幣政策會議上決定進一步上調政策利率，預計將從現行的0.25%左右上調至0.5%左右，創雷曼危機後、2008年10月以來約17年最高水平。

中信條款！金控敵意併購門檻 金管會宣示「以現金為主」

2024年新光金、台新金「新新併」相當戲劇化，中間還發生中信金搶親，一宗金控合併案牽涉合意、非合意收購，調整金融整併措施為金管會2025年重點業務，主委彭金隆指出，金控公司投資管理辦法未來會有調整，會採取金控收購金控、金控收購金融機構分流，並提高非合意併購現金收購門檻。

台股金龍年寫5大亮眼成績 近11年封關一表看

台股金龍年封關，今（22）日以23525.41點、大漲225.4點作收，總市值攀至75.7969兆元。法人指出，盤點近11年封關，台股2025年金龍年在指數收盤、封關日漲點、單日漲幅、市值都是歷年最佳，再加上龍年大漲5429.34點，寫下5大亮眼成績。

市值型ETF 00850公布配息0.66元 逐季走高

具備「季配 + 永續 + 市值型」特色的元大臺灣 ESG 永續 （00850）今（22）日公布2025 年第一季預估配息，每單位配發 0.66元，將在 2月 21日除息，想參與配息的投資人，最晚在 2 月 20 日買進並持有，配息發放日則在 3月 14 日。

台塑四寶封關日收紅 龍年全年下跌50％

台股龍年今（22）日封關，龍年全年指數漲逾5400點，不過台塑四寶營運逆風，雖然封關日收紅，但全年跌幅仍有50％，以台塑（1301）為例，抱一張帳面虧損逾3.6萬元。

台積電金龍年收1135元、年漲幅近8成 抱一張大賺50萬

晶圓代工龍頭台積電（2330）在金龍年封關日以1135元作收，回顧台積電過去一年表現，台積電在金兔年封關日以635元作收，金龍年開紅盤當日以709元開，當天收在685元，換算下來，台積電整個金龍年上漲500元，漲幅達78.7%，等於抱一張一年賺50萬元。

晶圓代工兩樣情！力積電漲3根 聯電重挫破底

市場傳出，晶圓代工廠力積電（6770）AI製程關鍵中介層技術受台積電（2330）認證，打入AI供應鏈，今（22）日股價再度攻克19.95元漲停價位，突破半年線反壓，短線漲幅達48%；聯電（2303）公布2024年營運數字，第四季毛利率30.4%，創下15季新低，並預估2025年第一季毛利率將降至逾25%，營運展望欠佳，今日開低走低，一度摜破40元大跌，來到39.7元，創下2022年11月上旬以來新低。

台股金龍年豐收！年漲5429點 每位股民賺137萬元

台股龍年今（22）日封關，以23525.41點作收，統計金龍年全年指數漲5429.34點，再締新猷，上市公司市值全年增加18.13兆元，以證交所截至去（2024）年12月最新的證券總開戶人數1321萬6041人來算，平均每位股民帳面獲利137萬元。

勞動部預算確定遭砍7500萬 產檢假、勞保經費等影響千萬勞工

藍白聯手刪減總預算，勞動部指出，原本預計被刪減的公務預算金額將近8000萬，目前確定被刪減的總金額約7500萬，詳細被刪減和凍結的數字正在精算中，並列出預算被砍的4大衝擊。