台塑四寶封關日收紅　龍年全年下跌50％

▲台塑麥寮六輕園區。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台股龍年今（22）日封關，龍年全年指數漲逾5400點，不過台塑四寶營運逆風，雖然封關日收紅，但全年跌幅仍有50％，以台塑（1301）為例，抱一張帳面虧損逾3.6萬元。

台塑（1301）在兔年封關日以72.4元作收、龍年開紅盤當日也收72.4元，龍年封關日則以36.25元作收，整個龍年下跌近50％；南亞（1303）兔年封關日收61元、龍年開盤當日收61.2元，龍年封關日收32.35元，整個龍年下跌約47％。

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台化（1326）兔年封關日收57.1元、龍年開盤當日收56.5元，龍年封關收28.1元，整個龍年下跌逾50％；台塑化（6505）兔年封關日收74.3元，龍年開盤日收73.4元，龍年封關日收36.65元，整個龍年下跌逾50％。

展望今年，台塑表示，中國將持續推出降息、提振房市景氣等刺激經濟措施，歐美也持續降息，預測川普新能源政策有利全球石化產業發展，亞洲石化業或可迎來新的轉機，另若俄烏戰爭結束，將有重建需求，2025年石化景氣可望自2024年谷底反彈回升。

南亞指出，中國內部有效需求不足，產能過剩的外溢效應，將影響工業品價格走勢，加上美國對中國科技禁令，及川普主政後對關稅政策，恐將造成另一波關稅壁壘與供應鏈重組，都是未來必需謹慎面對的不確定性因素，也持續影響2025年景氣復甦力道。

台化董事長洪福源表示，川普上任後，市場擔心不確定因素多，都需要再觀察，一般判斷2025年市況會比2024年改善，1月及Q1合併營收因農曆春節關係比去年12月及Q4減少，但Q2會有所改善；紅海市場、低價搶單成為新常態，無法逃避只能面對因應。

台塑化預測，川普當選後持續表示將對中國再加徵10%關稅，對零關稅的加拿大及墨西哥課徵25%關稅，市場認為川普政府可能在2025年上半年開啟全球貿易戰，將影響全球經濟成長率及油品需求，導致上半年油價下跌。