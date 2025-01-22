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連中7張刮刮樂！香港女遊客靠「七龍珠」　爽中百萬元樂環島

▲▼七龍珠彩券行。（圖／台彩提供）

▲▼七龍珠彩券行。（圖／台彩提供，下同）

記者陳瑩欣／台北報導

台彩今（22）日表示，台北市大安區永康街10巷「七龍珠彩券行」遇到1位來台北旅遊的香港女遊客，陸續刮了7張刮刮樂且每張都中獎，第7張決定買1張面額2000元的「2000萬超級大紅包」，刮7張不同面額的刮刮樂都幸運中獎，從刮中200元一路刮到大獎100萬元，原本只打算在台北玩3天，這下子可以多待幾天完成環島的願望。

據投注站分享，中獎人每買1張就去對面永康公園刮，中了就回店裡兌獎，第1張面額100元的中200元，第2、3張面額200元各中500元，第4張、第5張面額500元都中600元，第6張面額1000元中2000元，第7張面額2000元中了100萬元。這位香港女遊客興奮地表示，應該是店內擺設的七龍珠孫悟空公仔跟聚寶祥龍助她收集了七顆龍珠（指7張中獎刮刮樂），得以召喚神龍實現中大獎的願望。

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另外，新北市鶯歌區「恭喜發財樂透彩券行」也因彌勒佛深夜坐鎮，好事接連發生旺旺來！新北市鶯歌彩券行一周內連續刮出兩個100萬元。

▲▼恭喜發財彩券行。（圖／台彩提供）

▲恭喜發財彩券行。

根據恭喜發財樂透彩券行代理人黃小姐描述，店裡一周內有2位幸運兒刮中「2,000萬超級紅包」二獎100萬，兩位幸運兒都是深夜來店裡買刮刮樂的男性。先是一位年輕上班族經過的時候被手持元寶、笑容滿面的彌勒佛吸引進店，買了兩張兩千元刮刮樂，分別是15號、16號。

投注者先站在彌勒佛前許願：「15號是我的本命數字，16號是我的生日，財神爺，今晚就看你的了！」先刮開16號中一千元，繼續刮開15號刮刮樂時，發現應該是刮中100萬元；沒幾天也刮中100萬元的是位男性常客，他習慣進店會摸摸櫃檯上的彌勒佛，接著走到櫃檯前挑選刮刮樂，聽到代理人說幾天前有人幸運刮中100萬，就選了14~17號四張刮刮樂，沒想到刮到17號刮中100萬元，他開心直呼「真的是一起(諧音17)來發財！」兩位幸運兒不約而同地都在刮中大獎的隔天帶著花生和鳳梨酥回到彩券行，供奉在彌勒佛像前，感謝神明庇佑。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。
 

關鍵字： 台彩刮刮樂連中七龍珠中獎

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