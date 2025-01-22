雲品新品牌「寶桑町屋」2月開幕　餐飲項目Q1末正式營運

▲雲品「寶桑町屋」的日式町屋中設有茶席區、臥室區，以日式家屋的格局規劃。（圖／雲品提供）



記者廖婕妤／台北報導

雲品國際（2748）多角化發展營運事業，參與台東縣政府公開招租的「台東市北町日式建築宿舍群」管理標租案，經過近一年的籌備期，將以獨棟日式町屋與文創青旅重新登場，並命名為「寶桑町屋Machiya Posong」，全區佔地2.1公頃，總計設有8棟日式町屋，將於2月15日起正式營業，餐飲項目則於Q1末正式營運。

雲品國際總經理丁原偉表示，雲品國際以此地的歷史脈絡，重新將木屋群的旅宿品牌命名為「寶桑町屋Machiya Posong」，老建築更多的生命力，以永續與ESG的角度來看，更重新活化了文化資產，也促進了更多旅客得以親近文化、了解歷史。

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丁原偉指出，「寶桑町屋Machiya Posong」的營運，會以集團關係企業串連台北、烏來、礁溪、宜蘭南澳漢本、花蓮和平DAKA、花蓮米崙、台東延平等據點，將這些據點以Vantel自駕露營車、鐵道旅遊、航空旅運，串連變成線，再將線圍成面，打造國際觀光客及喜歡深度旅遊的國旅客人全新的旅遊目的地，更是第一家能夠串連北宜花東地區，推廣深度永續旅遊的飯店集團。

雲品所營運的「臺東市北町日式建築宿舍群」建於1939年左右，佔地2.1公頃，規劃7棟日式町屋與1棟10間雅房的文創青年旅館作為住宿設施使用，品牌為「寶桑町屋Machiya Posong」。獨棟的日式町屋有雙人、四人、六人及至多十人入住的規格，室內空間自26.5坪起跳，包含日式庭院則有高達120坪以上的住宿體驗空間，包棟日式町屋定價自15000元起，開幕期間至6月底前，入住獨棟日式町屋的旅客，加碼贈送紅葉谷綠能溫泉園區入園泡湯行程，並安排定時接駁服務，讓入住的體驗更加豐富，也可更深入地體驗台東之美。

北町木屋宿舍群「寶桑町屋Machiya Posong」中的餐飲服務品牌「北町丼飯屋」以及「魚刺人雞蛋糕-寶桑店」，與另一案「機關車庫Tea House」的餐飲營業項目正積極籌備中，有望在2025年Q1末正式開幕，將能夠活化台東舊站、舊街區空間的全新生命力，並為台東旅遊餐飲市場加入新的火花。