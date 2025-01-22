勞動部就安基金管理會討論3大案　4月召開下次會議

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動部今（22）日召開就安基金管理委員會臨時會，會議中討論「就業安定基金管理運用精進規劃報告」、修正「就業安定基金收支保管及運用辦法」、研提「就業安定基金115年度業務規劃重點」等案，勞動部長洪申翰裁示請業務單位將相關建議納入115年預算編列參考，並預計4月召開下次就安管理會進行審議。

勞動部表示，就安基金管理是外界相當關切，勞動部在去年12月4日，向立法院做出承諾，說明勞動部會針對就業安定基金管理，做出通盤檢討，幕僚團隊也相當努力，在就業安定基金管理已規劃精進方向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勞動部向出席委員報告說明規劃重點，會從用途、管理及資訊公開等3個面向，擬出6大精進對策進行檢討。例如在用途上，未來勞動部會爭取將部分就業安定基金的費用，轉至公務預算編列，或在管理上，針對基金管理會審議工作會訂定審議要點等。

完整報告勞動部已在今年1月3日提送立法院並對外公開，因此放在本次會議的報告案，讓各位委員瞭解未來在就業安定基金管理上的規劃重點及方向。

出席委員也建議勞動部可參考其他部會作法，釐清公務預算與基金預算劃分原則；符合就安基金用途業務的媒體宣導相關費用仍應編列，以利民眾建立職場平權意識或知悉政府服務資訊。

勞動部提案修正「就業安定基金收支保管及運用辦法」有3個重點，第1個重點是將就業安定基金3大用途，明文放入運用辦法裡，並整併各用途中的實際項目；第2個重點是明定行政費用為「基金管理及直接服務行政管理支出」；第3個重點是將原來辦法裡的空白授權用途「其他有關支出」一項直接刪除，來避免外界的質疑。

至於115年業務規劃重點，包括開發潛在勞動力對焦產業需求、強化就業措施改善青年失業、提供各項措施協助淨零轉型受影響勞工、推動各項措施支持國家重點產業、完善勞動權益保障提升勞工福祉、優化跨國優化跨國勞動力運用管理制度等6項。

出席委員建議，跨國勞動力部分，外界關切移工失聯問題，故要再加強失聯移工的預防及管理工作；目前國人在就業職場上，因應國際對於ESG、尤其在企業社會責任的部分要加強倡議。