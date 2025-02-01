銀行推金融教育從小學起　愛沙尼亞逾45校生搶學理財

▲愛沙尼亞銀行推廣金融知識，從幼兒園到高中多所學校熱烈響應。（圖／Unsplash）



記者張靖榕／綜合報導

Nordea銀行在愛沙尼亞推行的金融技能教育計畫自今年啟動，作為該行社區參與活動的一部分，已在當地引發廣泛關注。Nordea為所有員工提供每年16小時的志工服務時間，而這項教育計畫目前已受到愛沙尼亞學校的熱烈需求。

迄今，Nordea已應邀至愛沙尼亞45所學校，向約1,400名涵蓋幼兒園至高中學生提供金融教育課程。課程主要以愛沙尼亞語進行，但亦包括芬蘭語與俄語授課內容。

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這項計畫分為兩大方向，一為基本金融技能，教授學生如何管理個人財務，包括開支、預算、儲蓄及銀行帳戶與現金卡的基本操作；另一方向則聚焦於金融犯罪預防，幫助學生辨識詐騙手法及安全使用網路的技巧。

Nordea員工Jelena Forsby-Impiö與同事Heli Meklin及Marjo Leino曾走訪塔林芬蘭學校（TASK），並對此行印象深刻，「孩子們提問踴躍，還時不時插入幾個笑話！年輕一輩對金融犯罪預防尤為感興趣，而較年長的學生則更熱衷學習如何處理個人財務，這也反映他們正逐漸走向獨立。」

她補充：「整個課程以芬蘭語進行，我們的團隊在素材翻譯與調整上表現出色，這次合作相當愉快，期待未來能與TASK有更多交流。」

另一位員工Argo Leetmaa專注於金融犯罪預防，他更展開巡迴活動，覆蓋Viljandi地區的主要高中。他表示，「在蘇雷雅尼中學（Suure-Jaani Gümnaasium）進行了兩場針對8到11年級學生的講座後，我又在Viljandi國立中學（Viljandi Riigigümnaasium）為125名學生演講，這讓我有種成為『真正的講師』的感覺，也激起我對未來可能進一步教學的興趣。」

Gustav Adolf文法學校的藝術教師Sirli Kont則將金融素養納入藝術課程中。她說，「每年3月是愛沙尼亞的『金融洞察月』（Rahatarkuse kuu），我在藝術課中加入以金融素養為主題的客座講座及作業。」

Sirli特別提到Nordea的貢獻，「Nordea以金融犯罪為主題的講座為我們提供了新的視角，這不僅增強了學生在儲蓄與投資方面的基礎知識，也幫助他們理解現實中的金融風險。」

目前，她的學生正在參與愛沙尼亞金融監管局舉辦的競賽，設計以金融知識為基礎的桌遊。「這不僅讓學生成長，也讓他們意識到財務知識在創意領域中的重要性。」

Nordea的這項計畫不僅提升了學生的金融知識，也強調了金融素養在當代教育中的必要性。透過與銀行、教育機構的合作，愛沙尼亞正在為下一代打造更穩健的財務管理基礎，同時為未來的金融挑戰做好準備。