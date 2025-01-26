能源署「靈活用電6撇步」　電器加裝定時器可年省683元

▲經濟部能源署提供省電撇步。（圖／經濟部提供）



記者廖婕妤／台被報導

農曆蛇年到來，經濟部能源署提供民眾「靈活用電6撇步」，例如為家中電器加裝定時器，適時關閉電源，或是換成省電燈泡並養成隨身關燈習慣，就可年省約683元費用。

除夕「有蛇（捨）有得宜汰舊」

根據工研院綠能所「2024年家庭用電消費調查」資料顯示，民眾持有能效一級冷氣和冰箱比例有逐年增加趨勢，而10年以上老舊家電耗電量約為節能家電的2.5倍，建議可汰換家中老舊耗能電器，並選購節能標章或能源效率分級標示1級的高效率家電，一開春就有捨（汰舊）有得（省電安全又省錢）。

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初一「走春做蛇（什）麼攏旺」

外出走春時建議採「洋蔥式保暖穿衣法」，著重保暖透氣，內層穿棉質衣物透氣排汗，中層搭配毛衣保暖舒適，外層加上外套防風防水，或可搭配帽子、圍巾、手套，加強局部保暖。記得出遊前，還可利用獨立開關的延長線，隨手關閉不使用的電器電源，以確保安全。

初二「蛇（神）來一筆回娘家」

初二回娘家宴請賓客，建議在前一天將冷凍年菜先移至冷藏室完全解凍，縮短加熱時間，當天用電磁爐或瓦斯爐加熱時，煮沸後可轉為小火或關閉電源，利用餘溫加熱即可。

初三「定時好運全蛇（台語：爬）來」

初三開心睡到飽，家中電器此時也該好好休息。白天不在家及夜間睡眠時，可為熱水瓶與開飲機加裝「定時器」，適時關閉電源，每年就可省下256~683元不等的費用。另外，儲熱式電熱水器，因長時間保溫會耗電，亦可加裝定時器，在洗澡時段才加熱，達到節能的效果。

初四「蛇來運轉吉燈照」

將21W省電燈泡換成8W LED燈泡，可省60%電量；且養成隨手關燈的好習慣，一天節省0.72度電，一年約省下683元電費。

初五「開工蛇覓（台語：蝦米）攏發財」

開工第一天即進行環境清潔，將能為家中帶來新氣象，清潔家電就是省電，例如每2-3週清潔冷氣機、除濕機、空氣清淨機等家電的濾網，維持電器運轉效率，可省下5%-10%用電。

最後，能源署建議民眾可使用線上用電健檢工具網站「家庭電器用電家計簿」，只要上網填寫家中使用的電器功率與使用習慣，如使用頻率與購買年份，就能透過平台試算功能，獲得「節能處方箋」，找出家中的節能潛力。新的一年，就和「節能」心領蛇會，不影響生活品質，兼顧節電、省錢又安全。