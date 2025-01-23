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吉田開發建設響應常如山反詐第一槍　呼籲政府、企業與民眾同步做起防詐

▲▼吉田開發建設響應常如山反詐第一槍　呼籲政府、企業與民眾同步做起防詐。（圖／業者提供）

▲吉田開發建設響應常如山反詐第一槍，呼籲政府、企業與民眾同步做起防詐。

圖、文／愛爾麗提供

詐騙事件從出不窮且日益猖狂，為了喚起國人警覺與重視，愛爾麗醫美集團、吉田開發建設打起反詐第一槍，吉田開發企業執行長李仲泰更提出3個呼籲，希望透過政府、企業以及民眾等不同面向做起，達到拋磚引玉的防詐效果。

這次愛爾麗醫美集團總裁常如山號召企業界共同打詐，吉田開發建設董事長曾進興是首位捐款響應第一波打詐的企業家，李仲泰希望透過負起企業社會責任的拋磚引玉，對於社會及環境帶來正面的影響，所以這次將吉田開發建設年度廣告預算的一大部分，投入這次識詐打詐宣導，提升全民防詐的意識。

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李仲泰提出「3個呼籲」，首先呼籲「政府」，希望數位發展部成立跨部會專責小組，除了全力打擊網路詐騙，更應該督促網路平台業者，訂定更嚴格的廣告上架審查機制，網路廣告一旦經網路詐騙通報，立即採取下架措施以免更多人受害。

其次呼籲「民眾」，針對電話詐騙，做到不隨便提供個人資料、不聽從別人指示操作ATM、不理會來路不明的電話或簡訊等「三不」；以及要確保個人資料及文件、要依照信用卡或金融卡背後電話查證、要利用165反詐騙電話查詢等「三要」。針對數位網路詐騙，更應該「不點來路不明網址」、「不加入來路不明的LINE群組」，以及「認識詐騙關鍵字」，包括股票內線交易、未上市優先領股、跟著大戶操作」匯款保密協議等字眼，都應該要提高警覺心。

第三，呼籲針對台灣各企業，在企業內部不定時做防詐宣導，將防詐知識從企業的同仁再擴及父母，祖父母及親朋好友，提升全民的防詐意識。最後，李仲泰特別提到常見「不動產詐騙」模式，他特別提出「防堵五招」來破解詐騙，第一：包括身分證、印鑑證明等證件加註用途、限縮使用範疇。第二：利用建經公司履約保證或是金融機構價金信託方式進行不動產買賣交易。第三：至地政事務所申請「地籍異動通知」即時掌握變更資訊。第四：買賣雙方採用「雙地政士」方式進行不動產買賣，一起辦理產權移轉。第五：不動產辦理「預告登記」，防止不動產被移轉或設定他項權利。

關鍵字： 公益吉田開發愛爾麗打詐台南隊反詐騙

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