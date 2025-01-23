▲百辰創新董座鄭德篆加入打詐民間國家隊，培養員工成為反詐種子。

圖、文／愛爾麗提供

愛爾麗國際醫療集團常如山董事長聯合民間企業齊心投入資源宣導防詐，宛如成立打詐的「民間國家隊」，百辰創新董事長鄭德篆深感身邊的人不少都遭詐騙，「打詐不能光是靠政府在前端宣導防詐、查獲詐騙機房打詐等，企業一起投入自發力量，成立打詐民間國家隊很重要」，他平時也積極培養員工成為反詐種子，往家庭和親友的生活面落實推動防詐，他認為唯有如此才能讓打詐觀念更全民普及。

百辰創新是一家綜合性建築開發顧問公司，為建設開發商及地主提供綜合性土地開發策略，包含都市更新規劃、都市計畫擬定及變更、容積移轉等技術整合及建築規劃法令綜合檢討。但鄭德篆說台灣詐騙橫行，「搞不好產值甚至比某些建設業還高」，嚴重破壞了國家形象。

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在高爾夫球場上認識愛妻的鄭德篆，常常和家人在高爾夫球場上一起打球相處，他不僅贊助多名台灣未來之星高球選手，十多來年更持續支持台北市立大學高爾夫球隊，捐贈室內練習場與練習果嶺等已超過千萬元，去年還捐了兩套高爾夫模擬器給北市大，更冠名贊助台灣青少年公開賽，他認為向下紮根的企業責任責無旁貸，而家庭功能是防詐打詐的第一線關卡。

鄭德篆指出，企業主對商業詐騙防範相對容易察覺，但生活中遇到詐騙要第一時間查證卻比較難，他周遭很多朋友被詐騙的案例不少，包括員工的媽媽被投資詐騙，連積蓄加上被騙去貸款共九百萬元，也有好友LINE帳號被綁架傳出「寵物選美投票」釣魚詐騙網址，害周遭好友被騙了上百萬元。

百辰創新大多數都是年輕員工，鄭德篆觀察到年輕人就很熱衷網路交友，但很容易遇到詐騙而不自覺，「甚至也有朋友被錄下裸體視訊而被勒索詐騙的案例」，他逛臉書、IG乃至時下年輕人最流行的Threads，也發現很多資訊根本九成也都是詐騙內容，現在網路詐騙已經取代電信詐騙，成為無所不在的詐騙趨勢。

網路防詐是他現在對員工教育的最大重點，他建議企業要自動自發建立員工防詐觀念，百辰創新就常在例會及員工宣導上，去充實員工的防詐觀念，鼓勵員工成為反詐種子，往家庭和親友面在生活中落實並把關。

鄭德篆說，往往被騙的人事後反省，發現自己竟然連防詐觀念都沒有，「往下宣導是我的作法，主要從同仁到他朋友，最重要的是他父母，防止詐騙造成家庭悲劇。」他也強調受詐騙者之後的心理重建也很重要，就像是員工母親被詐騙後他也親自去探望，這部分除了家庭發揮功能外，更需要民間投入這個部分，未來輔導受詐者不再受騙不再沉淪，讓更多企業主投入參與民間國家隊，從員工教育訓練的第一步開始，「多做一點！」接下去可以做得更多更廣。