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上曜董座攜手愛爾麗組「打詐台南隊」　呼籲民眾「打詐先防貪」

▲▼上曜董座攜手愛爾麗組「打詐台南隊」　呼籲民眾「打詐先防貪」。（圖／業者提供）

▲上曜董座攜手愛爾麗組「打詐台南隊」　呼籲民眾「打詐先防貪」。

圖、文／愛爾麗提供

詐騙事件在台灣層出不窮，上曜建設董座張祐銘對詐騙集團深惡痛絕，除了親身經歷、更眼見身邊親友與同事不斷深受其害，他與一起投入公益事業的愛爾麗集團總裁常如山再次攜手成立「打詐台南隊」，呼籲政府從源頭打詐、企業共襄盛舉，更希望民眾都能提高認知「天下沒有白吃的午餐」、「打詐先防貪」等理念，呼籲千萬別輕易將個資交付給與來路不明的陌生人。

常如山號召企業界友人共同出資、響應打詐，並拍影片宣導，希望讓民眾獲得正確的反詐訊息。常如山直言，當前詐騙集團風行，包括投資詐騙、網路購物詐騙、中獎詐騙、法院詐騙等事件推陳出新，其中又以投資詐騙最多，「我自己的公司內也有很多受騙案例，而line群組內的假投資受騙事件時有所聞，金額從數十萬至數百萬元都有，實在令人不勝唏噓。」

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張祐銘指出，詐騙早期手法包括健保卡詐騙，詐騙集團謊稱自己是健保局、法院單位，聲稱個資外流、被拿去作為詐騙人頭戶，讓民眾心生恐懼，只好按照詐騙集團步驟一步步操作上當；而現今網路發達，透過臉書、LINE群組廣發高報酬率的投資訊息以及一頁式廣告宣傳，每一步都是套路，透過程式分析，針對年紀大的長輩發放的隨機詐騙訊息。

「我們認為打詐的第一步，就是宣導民眾『不要貪心』，一旦發現天上掉下來的禮物，永遠要保持懷疑、查證的心態。」他分析，詐騙集團無孔不入，就是利用人性「貪念」的特點，中獎、投資獲利甚至愛買便宜的心態來詐騙，輕則騙取個資、重則要你匯款，如今甚至叫車手當面收款的猖狂行徑實在人神共憤。

「昨天公司發生有人偽冒我的LINE帳號，指示公司財務長匯款，幸好經過公司內部多方核實才沒有讓詐騙集團得逞。」他分享親自碰過詐騙的案例還有一例，至賣場購物10分鐘後接到電話、對方自稱銀行，指稱剛才消費過的信用卡出現問題，要自己提供卡號以修正障礙；張祐銘當下警覺自已碰上詐騙集團，拒絕提供卡號個資、直接掛掉電話，自己撥通銀行客服查證，才免於深陷詐騙風險。

購買房地產也可能被詐騙，張祐銘表示，房地產金額大，很容易成為不肖份子盯上的目標；「曾有一個客戶一直想買上曜的產品，後來有人假冒上曜公司大小章，並強調可以取得相對便宜的產品價格，收取50萬訂金後人就消失。」他進一步分析，預售屋交易時，無論透過建設公司或代銷、仲介購買，一定要將錢匯進建設公司的帳戶；成屋就是透過銀行的履約保證機制，確保交易安全；「購屋簽約後要報稅、銀行要辦貸款等冗長的過程，把錢放在專戶中比較安全，一旦交易過程發生糾紛才能多一層保證。」

日前傳出立法院聲稱數位發展部打詐不利，於是刪減打詐預算2億元，張祐銘認為，在打詐的過程中應該要加入更多討論、改善作法，大刀砍預算對防詐的幫助不大。張祐銘呼籲，民間企業投入打詐，只能透過宣傳來提高民眾認知，唯有政府才能夠過公權力，從源頭切斷、凍結詐騙集團的帳戶與資源，政府要透過公權力、透過智慧化的手法取締不法，從社群平台、銀行端切入，一旦出現安全疑慮就要封鎖帳號，這樣才能杜絕詐騙。

關鍵字： 公益反詐騙上曜愛爾麗打詐台南隊

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