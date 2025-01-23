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公股行庫打詐第一槍！　兆豐銀宣布逾70歲信用卡調高額度逐件審核

▲▼兆豐銀。（圖／兆豐銀提供）

▲嚴防詐團賺年終！兆豐卡調額增設年齡控管，高齡者採人工逐件審核。（圖／兆豐銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

民眾喜迎金蛇年，詐騙集團卻蠢蠢欲動佯裝親友拜年借錢，兆豐銀行特別將調額申請的審核流程增設年齡控管，逾70歲以上的高齡卡友若透過來電申請調整刷卡額度，不論是臨時調額或是永久調額，一律都會由人工逐一檢視審核，為公股行庫首家，希望在第一線發揮攔阻戰力，幫助民眾避免個資被盜用、遭受信用卡詐騙等狀況，保障高齡客戶的用卡安全。

根據警政署統計，光是今年1月1日至13日遭詐金額就已累積高達46.5億元，相當於每天都有3億元的民眾血汗錢被騙走，其中多數更鎖定年長者，謊稱對方涉嫌不法，要求心急的被害人趕緊匯款或提供信用卡資料配合調查，有鑑於此，兆豐銀行特別將調額申請的審核流程增設年齡控管，高齡卡友若透過來電申請調整刷卡額度，不論是臨時調額或是永久調額，一律都會由人工逐一檢視審核。

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兆豐銀行提醒民眾，春節期間通常民眾會有採購大額禮品或是出國旅遊刷付大筆金額的需求，最好放假前營業日提早來向銀行申請調額，若申請臨時大額調整時，銀行會先確認該客戶的信用往來紀錄是否正常，若是沒有欠款、本身又是存戶，像這種高忠誠度客戶，就比較容易通過大額臨調審核，惟實際還是會依客戶信用狀況給予合理的信用卡額度，建議有要刷付大筆金額者都可以事先來電申請，減少等候時間。

此外，兆豐銀行統計也發現，通常會在半夜打來臨時調額的民眾，主要原因第一名就是為了購物血拚，比例高達31%，大部分是為了在歐洲購買精品，因為時差的關係才會在台灣深夜來電；其次則是旅遊類臨調，比例佔28%，主要使用在機票或是旅遊行程的花費項目；第三名則是醫療類，佔比為26%。以兆豐銀行為例，目前三更半夜來電單筆調額最高紀錄為400萬元台幣，主因是為刷付精品名錶，可見金字塔頂端族群的財力雄厚，血拚實力相當驚人。

兆豐銀行表示，其實調整信用卡額度有分「永久」或是「臨時」調額兩種，若民眾覺得信用卡額度不敷使用、或有臨時額度的需求，都可以透過兆豐銀行官網中雲端櫃台線上或是來電申請，銀行也會依照卡友的信用紀錄審核，審核結果也會以簡訊、電子信箱或line通知，卡友只要接獲生效通知就可立即使用，惟若是使用臨時額度所刷付的金額需一次繳清，無法使用分期付款，也不能預借現金，提醒有需要的民眾都可多加留意與善加利用。

民營銀行如國泰世華銀、中信銀、玉山銀等信用卡發卡大行也都採行類似機制，不過兆豐銀是財政部所屬泛公股行庫中，首家明文宣傳類似機制的業者。

關鍵字： 詐騙高齡信用卡兆豐銀行安全

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