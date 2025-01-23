永慶不動產徐文美談兒子傳承事業　歸功孫慶餘董事長的加盟平台

▲永慶不動產店東徐文美表示（圖左三），「感謝孫慶餘董事長建構完善的加盟體系、系統平台，讓我兒子順利傳承房仲事業」。

財經中心／綜合報導

七年前，永慶不動產新竹店東徐文美說服兒子孫瑀到店頭幫忙，原本預計只是短短的半年，如今孫瑀已成為新竹湖口中山加盟店、湖口安宅光復加盟店的實際經營者。徐文美店東表示，很感謝永慶集團孫慶餘董事長打造的加盟平台，讓她將經營三十多年的房仲事業順利傳承給兒子孫瑀。

談及當初邀請兒子加入公司的過程，徐文美笑著說：「他是被我騙進來的。」畢業於輔仁大學影像傳播學系的孫瑀，原本計劃退伍後要從事拍片工作，但徐文美告訴他，店裡急需人手，請兒子來幫忙半年。考量拍片薪水較低，成功要熬很久，孫瑀最終同意了。

在這半年的時間裡，徐文美帶著孫瑀跑業務，還把業績算在他的名下，讓他初嘗賺大錢的滋味。半年後，孫瑀順勢留在店頭，繼續在房仲業打拼。

▲徐文美的兒子孫瑀（圖左四），七年前被說服到店頭幫忙半年，現在已經成為兩間永慶不動產加盟店的實際經營者。

其實，徐文美早就預見兒子能成為優秀的房仲人員，因為他性格溫和、外向活潑、情商高，容易與人交朋友。在大學期間，兒子孫瑀積極參與社團、並當選系學會會長，無形中訓練了面對大眾的膽識與良好溝通的能力。但徐文美強調，若不是加入孫慶餘董事長建構下的永慶加盟平台，她的事業是無法順利傳承給兒子的。

她感性地表示，房仲是人的事業，必須有核心理念，而孫慶餘董事長提出的「先誠實再成交」正是這個核心理念，她非常認同。有了這個理念，才能吸引人才一起打拼，店頭才能運作和傳承。她也指出永慶有完善的系統平台，讓她無論身在何處，都能即時了解團隊狀況，讓她敢於逐步放手，享受一年出國8次的半退休生活。她笑說：「開一間店不難，有人有錢就可以開店！但要能讓我兒子永續經營下去，才是重點。」

▲因認同孫慶餘董事長理念而加盟，徐文美店東（圖左）獲得了成就感和事業，也賺到錢、交到好朋友，她希望兒子也能如此，豐富人生，把房仲事業傳下去。

深耕湖口、竹北地區三十多年的徐文美，十五年前從東森房屋轉至永慶不動產創業，早已成為當地指標店。因為長期經營，現在有很多客戶是帶著兒子女兒來找孫瑀服務，雖然不動產交易不是頻繁交易的商品，但相信只要有優質的服務和良好的口碑，事業就能一代傳一代。

徐文美滿懷喜悅地說：「當初加盟，是因為認同孫慶餘董事長的理念，現在我不僅獲得了成就感、擴大了事業版圖、也賺到了錢，還交了很多好朋友！希望我兒子也能獲得這些，豐富自己的人生，再將房仲事業傳承下去。」