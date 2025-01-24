快訊／大樂透4.32億一注獨得　創下第5屆最高單注獎金

▲台中市烏日區新興路608號「旺伯彩券行」。（圖／翻攝自Google Maps）
記者陳瑩欣、柯沛辰／台中報導
大樂透4.32億今晚一注獨得，獎落台中市烏日區烏日里新興路608號「旺伯彩券行」，這是第5屆大樂透截至目前最高單注頭獎獎金。
台彩今晚開出第114000007期大樂透，獎號由小到大依序為06、22、23、30、36、37，特別號13。
春節大紅包獎號，由小到大為12、13、14、26、28、29、33、43、45，小紅包獎號16。
根據最新派彩結果，大樂透頭獎4.32億一注獨得，貳獎無人中獎。
至於春節大紅包加碼，本期開出25組，總中獎注數為28注，其中23組為單注中獎，1組為2注均分，1組為3注均分。
小紅包部分，則開出42組，總中獎注數為51注，其中33組為單注中獎，9組為2注均分。
活動截至本期為止，累積開出大紅包組數為25組，剩餘455組；累積開出小紅包組數為42組，剩餘758組，次期（1月25日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。
選號如對中當期9個春節大紅包獎號的任6個，即對中「春節大紅包」，每組獎金100萬元；如對中當期9個春節大紅包獎號的任5個，且對中春節小紅包獎號，即對中「春節小紅包」，每組獎金10萬元。
▼大樂透春節加碼日程表。（圖／台彩）
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