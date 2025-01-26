創見參加ISE歐洲整合系統展　展示嵌入式儲存解決方案

▲ 創見。（圖／翻攝自官網）

記者高兆麟／綜合報導

記憶體大廠創見資訊 將於2月4日至2月7日參加於巴塞隆納舉行的Integrated Systems Europe（ISE） 2025 歐洲整合系統展，展會將吸引來自智慧建築、自動化控制、專業影視製作、教育技術、零售與娛樂等多個產業的專業人士參觀。創見將展示其在記憶體與儲存解決方案領域的最新技術與創新成果，致力提供高效可靠的解決方案。

創見表示，全新DDR5 6400記憶體模組，搭載CKD (Client Clock Driver)，有效提升時鐘信號的穩定性與數據傳輸效率，並符合JEDEC標準，確保與各類設備的兼容性與穩定性。內建PMIC（電源管理晶片）可降低功耗，提升系統可靠性與能源效率，並提供卓越的運算性能及穩定表現。

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創見也將展示多款針對不同產業需求設計的儲存解決方案，包括具備成本效益的DRAM-less SSD、支持SLC Mode的高耐用SSD、具備斷電保護功能的PLP SSD，以及支援TCG Opal加密技術的安全SSD產品。這些儲存裝置能在性能、耐用性與資料安全性之間取得最佳平衡，滿足工業自動化、醫療設備與資訊安全領域的多元需求。

針對工業應用的嚴苛需求，創見提供多樣化的客製化服務，包括寬溫技術、防護塗層及邊緣補強，確保產品能在極端環境下穩定運作。此外，創見的儲存裝置監控軟體Scope Pro，提供使用者即時監控儲存設備健康狀態的功能，方便進行預防性維護，進一步提升系統的可靠性與壽命。

創見期待透過本次展會，與來自全球的專業人士深入交流，探索更多合作機會，並持續推動儲存解決方案的創新與應用。