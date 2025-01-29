大樂透去年春節加碼最強運地區　新北市奪冠

▲民眾到彩券行試手氣，大樂透春節加碼交易熱絡示意照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣彩券公司指出，113年加碼百萬春節大紅包開出的縣市統計中，以新北市的中獎注數最多，共有75注中獎、占全台17.56%；高雄市中獎注數位居第二，共有53注中獎、占全台12.41%；第三名則是台中市，共有51注中獎、占全台11.94%，其餘各縣市也都有開出百萬春節大紅包的記錄，建議民眾農曆春節走春時，也可以到不同縣市買彩券，說不定就不小心獲得財神爺的青睞。

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▲台彩大樂透春節加碼統計。（圖／業者提供，下同）

113年春節加碼大樂透360組100萬元春節大紅包獎項總中獎注數為427注。依開出地點來統計，除了澎湖縣和連江縣以外，全國各縣市都有開出春節大紅包獎項。

此外，民眾也可以利用包牌方式，一次用7個（含）以上的號碼來投注，來提高中獎機會。以7連碰為例，一次投注7個號碼，相當於一次投注7注，投注金額共350元，對中億元頭獎的機率會從原本的約1,400萬分之1提高為約200萬分之1，對中100萬元春節大紅包獎項的機率則會從約16.6萬分之1提高為約2.3萬分之1，對中10萬元春節小紅包的機率則是從約11萬分之1提高為約1.6萬分之1。包愈多號碼，不但可提高中獎機率，也有機會贏得更多獎項。民眾可視自己的財務狀況，量力而為，或者找親朋好友集資包牌，一起做公益、中大獎。