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金龍年台股ETF好夯！　每位股民平均賺近13萬元、年增38%

▲▼台股龍年新春開紅盤，一開盤就大漲六百多點隨即向下修正，盤中漲跌互見已電子股表現較佳，其中台積電更是漲到699元。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股金龍年ETF買氣很夯。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

台股ETF在金龍年投資好熱，統計總檔數來到66檔，總受益人數也來到1031萬623人，連帶市值也成長到2.85兆，大增88%，眾多數據的創新高好表現，連帶的也讓受益人獲利同步創下新高，進一步觀察在金龍年不含配息所得下，平均每位投資人賺逾12.99萬元，比起前一年增38%。

▲▼ ETF金龍年。（圖／記者林潔禎攝）

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觀察近3年台股ETF交易熱度，在前二年虎年市值來到9072億元，平均股民不含息賺了7萬7918萬元，隔年兔年市值突破兆元來到1.51兆元，平均每位股民賺9萬4374元，年成長21%，而龍年則進一步成長，市值突破2兆元來到2.85兆元，平均每位股民賺12萬9902元，年成長37.6%，

市場法人表示，台股ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，也是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。市場上每檔台股ETF的成分股篩選機制都不同，各有各的選股邏輯與操作策略，各有千秋，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。

群益投信表示，ETF選股策略中有兩個重點值得關注，分別是「精準高息」以及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，這樣才能領到息。全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志指出，台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。後續可持續關注美國總統川普新政府的政策走向，特別是涉及貿易、科技和稅收的政策。整體而言，金融環境受降息、地緣政治風險等眾多因素影響瞬息變化，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，為投資組合帶來穩定的收益，深受投資人喜愛，投資人可留意台股高息ETF相關投資契機。
 

關鍵字： 金龍年台股ETF投資熱潮獲利創新高長期投資

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