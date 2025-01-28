金龍年台股ETF受益人增加前10名揭曉　高息型占9成

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

台股ETF近年來備受投資人青睞，金龍年台股ETF受益人數創高，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，66檔台股ETF受益人在金龍年增加了390萬1563人，總人數來到1031萬623人，進一步觀察金龍年增加前10大台股ETF受益人數中，元大台灣價值高息（00940）為新成立的ETF，到年底人數為82.6萬人，若以淨增加人數來看，群益台灣精選高息（00919）增加54.5萬人最具人氣，整體來看，前10名中有9檔是台股高息ETF。

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市場法人表示，00919高人氣的主要原因在於其穩定持續又透明的高配息政策奏效，有別於其他台股ETF，00919成立以來配息穩定且維持新高，連續7季年化配息率都逾10％令人驚豔，00919自成立以來呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，吸引存股族或是想中長期持有的投資人青睞。

市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的。

00919基金經理人謝明志表示，展望台股後市，對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，唯獨在川普2.0下強大灰犀牛態勢中，資產配置需靈活調整。中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。