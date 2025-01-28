ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

金龍年台股ETF受益人增加前10名揭曉　高息型占9成

▲▼受美股四大指數收紅影響，24日台股開高走高，指數大漲超過400點，大盤重新站上兩萬點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

台股ETF近年來備受投資人青睞，金龍年台股ETF受益人數創高，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，66檔台股ETF受益人在金龍年增加了390萬1563人，總人數來到1031萬623人，進一步觀察金龍年增加前10大台股ETF受益人數中，元大台灣價值高息（00940）為新成立的ETF，到年底人數為82.6萬人，若以淨增加人數來看，群益台灣精選高息（00919）增加54.5萬人最具人氣，整體來看，前10名中有9檔是台股高息ETF。

▲ETF受益人年增。（圖／業者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

市場法人表示，00919高人氣的主要原因在於其穩定持續又透明的高配息政策奏效，有別於其他台股ETF，00919成立以來配息穩定且維持新高，連續7季年化配息率都逾10％令人驚豔，00919自成立以來呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，吸引存股族或是想中長期持有的投資人青睞。

市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的。

00919基金經理人謝明志表示，展望台股後市，對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，唯獨在川普2.0下強大灰犀牛態勢中，資產配置需靈活調整。中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

關鍵字： 台股ETF高息電子業投資

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

火爆男硬拔充電槍判拘50天！特斯拉女車主：民事繼續告

推薦閱讀

DeepSeek崛起、輝達結束獨霸時代！　陸行之曝對台積電影響

DeepSeek崛起、輝達結束獨霸時代！　陸行之曝對台積電影響

中國AI新創公司DeepSeek橫空出世，撼動美國科技股，直接衝擊輝達（NVIDIA）地位，股價也創史上最大跌幅，前外資知名半導體分析師陸行之今（28）日在臉書發文表示，建議不要把台積電（2330）跟輝達綁在一起看，輝達僅占台積電營收不到15％，同時從市場趨勢看出未來不會被輝達一家獨拿，這將結束這兩年一家吃肉、其他半導體公司只能喝湯的慘況。

2025-01-28 11:18
不止嚇趴科技股 ！　DeepSeek重挫歐美能源類股

不止嚇趴科技股 ！　DeepSeek重挫歐美能源類股

中國AI新創公司DeepSeek不僅嚇崩美國晶片股在內的科技股，根據《彭博社》報導，歐美能源股同樣重挫，因為DeepSeek的模型資本、能源效率更高，引發市場對電力需求預測的質疑。

2025-01-28 10:55
DeepSeek突起輝達嚇崩17％　黃仁勳身價蒸發6924億元

DeepSeek突起輝達嚇崩17％　黃仁勳身價蒸發6924億元

中國AI新創公司「DeepSeek」近期先後推出2款開源大型語言模型（LLM），引發科技圈熱議及恐慌，美股也因此重挫，輝達更是嚇跌16.97％，市值蒸發近6000億美元（約新台幣19.7兆），黃仁勳的身價也減少約210億美元（約新台幣6924億元）。

2025-01-28 10:06
夢到廁所竟是吉兆！　台南彩券行一日誕生2個百萬大獎得主

夢到廁所竟是吉兆！　台南彩券行一日誕生2個百萬大獎得主

春節期間很多民眾刮刮樂試手氣，也讓中獎的彩券行爆紅，台南麻豆區「探吉佑彩券行」代理人盧小姐就分享，某天店裡竟一次誕生2位刮刮樂百萬得主，事後她回想應該是跟自己夢到「廁所」有關，深信這是有意外之財的預兆。

2025-01-28 09:02
DeepSeek引發能源需求擔憂　國際油價寫2周新低

DeepSeek引發能源需求擔憂　國際油價寫2周新低

中國AI新創公司「DeepSeek」推出低成本、高效能的AI模型，震撼矽谷科技圈、也引發華爾街的疑慮，市場對於資料中心能源需求的擔憂也攀升，國際油價周一下跌約2％，寫2周新低。

2025-01-28 10:50
DeepSeek撼動美晶片股　分析師指反應過度、技術存疑

DeepSeek撼動美晶片股　分析師指反應過度、技術存疑

針對中國AI新創公司DeepSeek引發的股市震盪，部分華爾街分析師認為市場反應過度，且其技術成就仍有疑點。另外，美國財經媒體《CNBC》引述輝達說法表示，DeepSeek使用的輝達GPU符合出口規範。

2025-01-28 10:23
美晶片股崩跌！台、韓股休市閃過股災　日股早盤下挫逾600點

美晶片股崩跌！台、韓股休市閃過股災　日股早盤下挫逾600點

美股27日晶片股崩跌，惟半導體股較多的台、韓股今（28）日續休市，暫躲過股災，日股成直接「受難」對象，今開盤開低走低，一度大跌679點，跌破39000點支撐，而輝達（NVIDIA）供應鍊日本Advantest（愛德萬）股價重挫10%，創9月4日以來最大跌幅。

2025-01-28 09:46
刮刮樂百萬獎項圖鑑　「新北市」登春節最強運區域

刮刮樂百萬獎項圖鑑　「新北市」登春節最強運區域

台灣彩券公司銷售統計，去年2024年刮刮樂春節前發行的1351個百萬元(含)以上獎項，全台共刮出1314個，其中，新北市共刮出203個，居全台之冠。

2025-01-28 00:01
台銀：蛇年金價看2大關鍵　震盪上行挑戰3千美元新高

台銀：蛇年金價看2大關鍵　震盪上行挑戰3千美元新高

2024年國際金價大漲約27%，台灣銀行貴金屬部經理楊天立指出，今年2大關鍵字是美國與避險，預期金價將受強美元、強美股、高利率，及川普2.0時代的地緣政治局勢所影響，呈現「震盪上行、下檔有限」格局，有望挑戰新高價位每盎司2800美元，甚至站上3000美元大關。

2025-01-28 13:44
最疼前世情人！女兒隨意挑刮刮樂　幸運刮中100萬元

最疼前世情人！女兒隨意挑刮刮樂　幸運刮中100萬元

春節期間刮刮樂試手氣，彰化和美鎮「明澧彩券商行」分享，1對父女買年貨路過彩券行，爸爸把錢給女兒讓她自己去挑，沒想到就幸運中了100萬元。

2025-01-28 13:00

讀者迴響

熱門新聞

大樂透1億一注獨得　「錢送你」開出頭獎

DeepSeek崛起、輝達結束獨霸時代！　陸行之曝對台積電影響

「DeepSeek開發成本必然謊報」　胡采蘋曝母公司：最重視晶片軍火

DeepSeek大屠殺！　謝金河：台股若交易恐跌1500點

投保職業工會注意！這2家累計2個月欠繳保費　將暫拒給付

即／美股三大指數低開　台積電ADR跌超10%

美晶片股崩跌！台、韓股休市閃過股災　日股早盤下挫逾600點

DeepSeek爆紅引熱議　傳偷用5萬顆輝達H100晶片

高盛：DeepSeek衝擊晶片巨擘　避險基金暫停投資美AI

即／大樂透1億獎號出爐　小年夜百萬大紅包來了

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

新竹雙載機車撞貨車尾門　夫妻送醫仍不治

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366