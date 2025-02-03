ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

勞動基金2024年大賺1兆428億元　創歷史新高

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動基金運用局今（3）日公布勞動基金最新績效，截至2024年12月底止，勞動基金規模為7兆479億元，全年評價後收益數為1兆428億元，收益率為16.48％，12月單月收益數為100億元。

其中，新制勞退基金運用規模為4兆6582億元，收益率為16.16％；舊制勞退基金運用規模為1兆651億元，收益率為19.36％；勞保基金運用規模為1兆919億元，收益率為18.13％；就保基金運用規模為1756億元，收益率為4.56％；勞職保基金運用規模為375億元，收益率為1.70％；積欠工資墊償基金運用規模為196億元，收益率為12.22％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勞動基金運用局表示，2024年全球金融市場表現受到AI科技相關產業強勁成長推動，帶動主要股市呈現上揚，台股因半導體與AI相關權值股的突出表現受益，但市場也面臨通膨數據反覆、各國央行利率政策變化及地緣衝突等多重不確定性因素導致市場波動顯著 ，增加基金操作難度。

勞動基金運用局密切關注金融市場 ，著重資產配置與風險管理，並深化產業研究，在動盪市場中掌握機會，於全球金融市場回跌時控制下檔風險，並伺機布局長期投資部位，追求基金投資收益穩健增長；就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年平均收益率為6.80％，國保基金近10年平均收益率為7.37％，長期投資績效穩健。

展望未來，聯合國最新世界經濟形勢與展望報告，預期美國與中國經濟成長動能在今年將有所減緩，不過印度及印尼等新興國家經濟可望持續有強勁表現，預估2025年全球經濟增長率為2.8％。國內方面，今年第 1 季廠商接單狀況仍不明朗，致製造業未來展望呈現緊縮態勢。

整體而言，美國新政府經貿政策動向仍須持續關注，去全球化進程加速及貿易關稅保護主義皆可能影響通膨走勢，進而干擾貨幣政策決策，加上全球各主要國家成長復甦步調不一，且地緣政治衝突不斷，皆為金融市場增添不確定性 。

關鍵字： 勞動基金2024年績效收益率資產配置

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

曬外婆家全自動旋轉餐桌　網嘆：像極高級宴會廳！

推薦閱讀

新制勞退2024年大賺6989.7億元！　每位勞工平均分紅5.5萬

新制勞退2024年大賺6989.7億元！　每位勞工平均分紅5.5萬

勞動基金2024全年大賺1兆428億元，收益率16.48％，其中，新制勞退基金2024全年收益數為6989.7億元，收益率16.16％，以目前有效帳戶約1272萬勞工計算，平均每位勞工有望分紅約5.5萬元。

2025-02-03 10:27
輝達新品熱銷！板卡股漲聲響起　華碩微星漲半根

輝達新品熱銷！板卡股漲聲響起　華碩微星漲半根

今（3）日為農曆蛇年新春開紅盤，受到美國關稅戰，農曆年封關期間美國科技股挫低衝擊，主要電子股族群走勢疲弱，惟輝達（NVIDIA）新一代顯示卡新品NVIDIA GeForce RTX 50系列熱銷，激板卡族群包括華碩（2357）、微星（2377）開低走高，漲幅達6%，成為萬綠叢中一點紅個股。

2025-02-03 10:32
股匯雙殺！台股挫千點　台幣重貶3.4角失守33元

股匯雙殺！台股挫千點　台幣重貶3.4角失守33元

受到美國總統川普關稅政策影響，台股今（3）日開盤重挫逾千點，蛇年紅盤遇挫，台幣重貶3.4角失守33元大關。

2025-02-03 09:29
勞動基金2024年大賺1兆428億元　創歷史新高

勞動基金2024年大賺1兆428億元　創歷史新高

勞動基金運用局今（3）日公布勞動基金最新績效，截至2024年12月底止，勞動基金規模為7兆479億元，全年評價後收益數為1兆428億元，收益率為16.48％，12月單月收益數為100億元。

2025-02-03 10:18
第4個刮刮樂2000萬頭獎開出！　30歲台北男看財神招手買到

第4個刮刮樂2000萬頭獎開出！　30歲台北男看財神招手買到

台彩今（3）日證實，第4張2000萬刮刮樂頭獎開出，獎落台北市，由位在台北市北市大安區大安路一段14號的「伍來八彩券行」賣出。

2025-02-03 10:07
蛇年紅盤大屠殺！台股重挫逾千點　台積電跌75元至1060

蛇年紅盤大屠殺！台股重挫逾千點　台積電跌75元至1060

美股在台股農曆春節休市期間承受川普關稅與DeepSeek兩大利空衝擊，4大指數表現皆墨，台股今（3）日開盤殺聲隆隆，指數開盤重挫逾千點，回測22500點，台積電跌75元至1060元，季線失守；台指期開盤跌逾千點回測22500點整數大關。

2025-02-03 09:02
川普關稅戰！日股大屠殺逾1100點　美期指慘摔

川普關稅戰！日股大屠殺逾1100點　美期指慘摔

美國統統川普宣佈2月4日正式對加墨中3國加徵關稅，關稅衝擊，日股今（3）日開盤跳空開低，開盤半小時，指數重挫逾1100點，失守38500點。

2025-02-03 08:45
張忠謀曝台積電當年裁員風波　 張淑芬買燒餅油條慰問解危機

張忠謀曝台積電當年裁員風波　 張淑芬買燒餅油條慰問解危機

台積電創辦人張忠謀的《張忠謀自傳》下冊於去年11月29日出版，其中提到2008年金融海嘯期間，時任台積電執行長蔡力行決定裁員840人，這一舉動引發被資遣員工的抗議，甚至組隊到張忠謀家樓下表達不滿。張忠謀近日接受外國自媒體訪問時，再次詳述此事，強調台積電過去幾乎不裁員，而蔡力行的做法促使他重返台積電擔任執行長。張忠謀還透露，當時他的太太張淑芬幾乎整晚未眠，隔天一早便買了豆漿、燒餅油條慰問過夜的自救會員工，感動了大家，最終取消了原本計畫的凱道示威活動。

2025-02-03 09:47
蛇年紅包更香！7銀行台幣競推優利活存　年息衝上10%

蛇年紅包更香！7銀行台幣競推優利活存　年息衝上10%

搶攻金蛇年紅包回存商機，7家銀行祭出台幣優利活存，其中包括聯邦銀、王道銀、將來銀行等3家業者優利年息都高達10%，讓蛇年紅包回存更香。

2025-02-03 06:00
4檔台股ETF本月除息春節前先開獎　00940周四打頭陣

4檔台股ETF本月除息春節前先開獎　00940周四打頭陣

台股蛇年開紅盤，包括季配型「國民ETF」封號的國泰永續高息（00878）、月配型復華台灣科技優息（00929）等多檔台股ETF即將在本月除息，其中有4檔台股ETF已先公告2月除息時程與配息金額，其中又以月配型元大台灣價值高息（00940）本周四（2月6日）最先發動，牽動投資人的目光。

2025-02-03 00:02

讀者迴響

熱門新聞

川普2.0關稅戰！《富爸爸》作者預言3資產崩盤

4檔台股ETF本月除息春節前先開獎　00940周四打頭陣

大樂透1.59億頭獎一注獨得！獎落台中

第4個刮刮樂2000萬頭獎開出！　30歲台北男看財神招手買到

蛇年紅盤大屠殺！台股重挫逾千點　台積電跌75元至1060

蛇年紅包更香！7銀行台幣競推優利活存　年息衝上10%

收假怕爆「1件事」　他求救：要拼手速嗎

川普關稅戰不給搶運　上半年恐淡季更淡

川普啟動關稅戰「擬對台半導體加徵關稅」　經濟部回應了

川普關稅戰！日股大屠殺逾1100點　美期指慘摔

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366