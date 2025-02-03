勞動基金2024年大賺1兆428億元　創歷史新高

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動基金運用局今（3）日公布勞動基金最新績效，截至2024年12月底止，勞動基金規模為7兆479億元，全年評價後收益數為1兆428億元，收益率為16.48％，12月單月收益數為100億元。

其中，新制勞退基金運用規模為4兆6582億元，收益率為16.16％；舊制勞退基金運用規模為1兆651億元，收益率為19.36％；勞保基金運用規模為1兆919億元，收益率為18.13％；就保基金運用規模為1756億元，收益率為4.56％；勞職保基金運用規模為375億元，收益率為1.70％；積欠工資墊償基金運用規模為196億元，收益率為12.22％。

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勞動基金運用局表示，2024年全球金融市場表現受到AI科技相關產業強勁成長推動，帶動主要股市呈現上揚，台股因半導體與AI相關權值股的突出表現受益，但市場也面臨通膨數據反覆、各國央行利率政策變化及地緣衝突等多重不確定性因素導致市場波動顯著 ，增加基金操作難度。

勞動基金運用局密切關注金融市場 ，著重資產配置與風險管理，並深化產業研究，在動盪市場中掌握機會，於全球金融市場回跌時控制下檔風險，並伺機布局長期投資部位，追求基金投資收益穩健增長；就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年平均收益率為6.80％，國保基金近10年平均收益率為7.37％，長期投資績效穩健。

展望未來，聯合國最新世界經濟形勢與展望報告，預期美國與中國經濟成長動能在今年將有所減緩，不過印度及印尼等新興國家經濟可望持續有強勁表現，預估2025年全球經濟增長率為2.8％。國內方面，今年第 1 季廠商接單狀況仍不明朗，致製造業未來展望呈現緊縮態勢。

整體而言，美國新政府經貿政策動向仍須持續關注，去全球化進程加速及貿易關稅保護主義皆可能影響通膨走勢，進而干擾貨幣政策決策，加上全球各主要國家成長復甦步調不一，且地緣政治衝突不斷，皆為金融市場增添不確定性 。