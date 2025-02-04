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去年貨櫃船易主達333艘　今年恐因紅海危機解除壓低二手船需求

▲地中海航運一年內買進90多艘現成船。（圖／翻攝自MSC官網）

▲地中海航運去年共買進70艘二手船。（圖／翻攝自MSC官網）

記者張佩芬／台北報導

去年貨櫃船易主達333艘，創下史上第三高，大陸信德海事網分析，今年恐因紅海危機解除，船隻免繞好望角，讓市場對額外運力的需求迅速下降，使得二手船交易活躍度與售價壓低。國內船舶仲介商認同紅海確實是關鍵因素，但也指出這幾年大肆購買高齡二手船的公司，多已利用低成本的二手船賺足運費，隨時可將老船當廢鐵賣。

2024年易主的333艘貨櫃船，總運力高達110萬箱(20呎櫃)，較2023年的285艘顯著增長，這樣的榮景主要靠高運價和高租船費支撐。

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地中海航運(MSC)再度成為市場上最活躍的買家，憑藉其強大的資金實力和市場影響力，去年共收購了70艘不同規格的船舶，運力自1300 箱到14,700箱不等，總計達33萬箱，佔全年銷售總量的三分之一。

法國達飛(CMA CGM)則收購了15艘船舶，其中包括部分已簽訂定期租船合約的船隻，另韓新遠洋(HMM)、挪威船舶出租公司MPCC與德國船舶出租公司彼德道爾(Peter Dohle)等公司也積极參與市場交易，中國買家在中小型船舶市場上表現亮眼。

交易船舶中，900-2000箱的船舶成為交易的主力，共有101艘完成交易，儘管數量較2023年略有下降，但依然佔有高比例。在船齡方面，15年及以上船齡的船舶佔比高達68%，成為交易的主體，其中15-19年船齡的船舶交易最多，共計124艘。

國內海運界高階認為，除了高運價與高租價促使船東與船舶出租商熱衷買舊船，船舶造價高升且交船期拉長，也是讓二手船變成炙手可熱的主因，在運價高掛情況下，買艘舊船很快就能賺回成本，市場轉壞時船隻當廢鐵賣，還能再賺一筆。

展望2025年，二手貨櫃船買賣充滿不確定性，以哈在1月15日達成停火協議後，如果該協議順利執行，貨櫃船公司有望在夏季前重回紅海與通行蘇伊士運河，屆時市場對額外運力的需求將會迅速下降，導致運費和租船價格面臨下行壓力，而同時新造貨櫃船持續交船中，將加劇市場的運力過剩問題，造成二手船舶的價格可能會受到抑制，市場交易活躍度也可能會有所下降。

不過印度與越南等都在積極擴充國家航運公司的貨櫃船隊，在新造船造價偏高，交船期長達3年情況下，估計二手船仍有一定行情，尤其是船齡較低的船舶，像國有的印度航運公司(Shipping Corporation of India)，購買現成船就限制船齡不得超過15年。

關鍵字： 貨櫃船易主333艘紅海危機解除壓低需求

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