川普關稅現轉機！台股反彈上漲逾200點　台積電漲15元至1085

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
雖然美股4大指數全面下跌，但因美國總統川普關稅貿易制裁政策出現轉機，亞股反彈，台股今（4）日開盤也在台積電（2330）帶頭走揚下，台股今（4日）以22836.27點開出，指數大漲141.56點，漲幅0.62％，隨後漲點擴，指數漲逾200點站上22900點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1085元，漲幅1.4％；鴻海（2317）上漲1.5元至167元；廣達（2382）下跌1元至242元；陽明（2609）上漲0.7元來到66.8元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.01元至9.23元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌122.75點或0.28％，收在44421.91點；標準普爾500指數下跌45.96點或0.76％，收5994.57點；那斯達克指數下跌235.48點或1.2％，收在19391.96點；費城半導體指數下跌91.04點或1.82％，收4924.81點。
不過在川普對加拿大、墨西哥關稅制裁出現轉機，白宮證實川普在與兩國溝通互動後宣布加徵關稅延後1個月上路，而川普也向外證實，未來24小時內將與中國國家主席習近平通話，市場緊盯。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44421.91
|▼122.75
|▼0.28%
|S&P500
|5994.57
|▼45.96
|▼0.76%
|NASDAQ
|19391.96
|▼235.48
|▼1.2%
|費城半導體指數
|4924.81
|▼91.04
|▼1.82%
資料來源：證交所
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