川普關稅現轉機！台股反彈上漲逾200點　台積電漲15元至1085

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

雖然美股4大指數全面下跌，但因美國總統川普關稅貿易制裁政策出現轉機，亞股反彈，台股今（4）日開盤也在台積電（2330）帶頭走揚下，台股今（4日）以22836.27點開出，指數大漲141.56點，漲幅0.62％，隨後漲點擴，指數漲逾200點站上22900點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1085元，漲幅1.4％；鴻海（2317）上漲1.5元至167元；廣達（2382）下跌1元至242元；陽明（2609）上漲0.7元來到66.8元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.01元至9.23元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌122.75點或0.28％，收在44421.91點；標準普爾500指數下跌45.96點或0.76％，收5994.57點；那斯達克指數下跌235.48點或1.2％，收在19391.96點；費城半導體指數下跌91.04點或1.82％，收4924.81點。

不過在川普對加拿大、墨西哥關稅制裁出現轉機，白宮證實川普在與兩國溝通互動後宣布加徵關稅延後1個月上路，而川普也向外證實，未來24小時內將與中國國家主席習近平通話，市場緊盯。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44421.91 ▼122.75 ▼0.28% S&P500 5994.57 ▼45.96 ▼0.76% NASDAQ 19391.96 ▼235.48 ▼1.2% 費城半導體指數 4924.81 ▼91.04 ▼1.82%

資料來源：證交所