2025年台股動盪　凱基投顧：投資人欲進場先等兩訊號

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

多重國際利空衝擊下，台股蛇年開紅盤大幅回檔修正，凱基投顧認為，2025年台股不易延續2024年大好行情，反將是雲霄飛車，投資心法是「漲上去捨得賣，跌下來要敢買」，川普對台灣晶片加關稅衝擊終將到來，且DeepSeek對AI衝擊巨大，AI股價預期仍會整理一大段時間，重啟行情須等待兩種情境，一是股價跌至夠便宜、二是AI因成本更便宜刺激使用量大幅增加，也就是這兩種訊號都出現時，才是最好的進場時機。

凱基投顧於農曆年前的研判預警，是基於台股評價及AI股都在相對高點、美股也已充分反映川普行情、且川普上台後必將迅速推出關稅等政策導致股市變數大增，預期台股極可能在農曆年後出現回檔，迄今檢視已逐一印證。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於春節期間中國AI公司DeepSeek的橫空出世，聲稱其效能可匹敵OpenAI的ChatGPT與Google的Gemini，惟開發成本卻僅OpenAI最新大模型的30分之1，直接挑戰業界龍頭地位，引發全球AI半導體類股於1/27出現恐慌性拋售，凱基投顧認為，DeepSeek黑天鵝將導致開紅盤後的調整期將延續一段時間，且後續還有其他變數將影響股市，建議投資人靜待轉折底部出現再行積極布局，短期先行避開AI半導體與AI伺服器相關供應鏈，將資金轉移至AI軟體、AI應用、AI ASIC及高殖利率股。

川普關稅戰導致的股市變數，除美國總統川普上任後立刻於1/31重申對中國、加拿大、墨西哥加徵關稅並於2/4實施，並衝擊國際股市外，川普又再提及98%的晶片份額都被台灣拿走，未來不僅不再補貼，還揚言將對台積電祭出高達100%關稅，凱基投顧提醒投資人不要輕忽這點，一來川普或許不見得對台積電加徵關稅到100%的程度，但課徵關稅可能性極高，且未來實際宣布課徵時，台積電股價勢必受到影響並導致台股嚴重波動，近期還指出川普可能在2/18開始對晶片、石油、天然氣、鋼鐵、鋁及銅加徵關稅。

