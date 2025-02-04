資訊服務新兵凱鈿5日每股68元登興櫃　強拓海外市場

▲凱鈿董事長蘇柏州。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

資訊軟體服務業者凱鈿（7737）將於5日以每股68元登錄興櫃，凱鈿多年以來致力於提供多元化商業智能解決方案，成為全球數位轉型的領航者。公司憑藉優異的技術創新與國際化策略，在SaaS（軟體即服務）市場中確立領導地位，並曾獲選《金融時報》評選為亞太地區高成長企業500強之一，董座蘇柏州表示，除深化AI與文件數據技術的結合，開發更智慧化的數據解決方案外，也會加強拓展海外企業用戶市場，將優先進軍日本、東南亞及美國市場

凱鈿（KDAN）的核心業務涵蓋數位文件管理、電子簽章與數據驅動決策等服務，並結合AI功能運用，其主打產品包括「KDANDocument」、「點點簽DottedSign」與「ADNEX」。董事長蘇柏州表示，凱鈿是全球前五大PDF文件服務業者，旗下KDAN Document系列提供 KDAN PDF Reader、ComPDFKit及ComIDP等產品，涵蓋一般使用者、開發者及企業應用需求，支援跨平台操作，適用於行動裝置與桌上型電腦，兼具技術專業性與服務多樣性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「點點簽DottedSign」提供企業電子簽章服務的數位合約文件簽署平台，符合國內外各國數位⾝分憑證規範與ISO27001及GDPR等相關資安要求範疇，也獲數位發展部合格認證，加速企業業務處理流程與安全性。「ADNEX」則是為企業提供數據驅動⾏銷解決⽅案與策略顧問服務，透過全通路數據清理、使用者歷程、AI預測分析及媒體⾏銷策略，協助品牌達到最⼤化企業數據的商業價值；這些解決方案不僅提升企業內部效率，還能透過AI強化文件分析能力，實現數據驅動的決策。

凱鈿迄今已累積超過40項專利申請與認證；與競爭對手相比，公司更專注於文件數據處理與AI技術的整合，尤其在全球電子簽章及數據分析市場中，凱鈿以靈活的商業模式和即時的售後服務顯著領先同業。此外，公司產品支援包括Android、iOS、Mac與Windows等多平台運作，並結合SDK、API等技術，實現企業私有化部署的需求，為個人用戶與企業提供兼具安全性與多樣化，且更符合成本效益的選擇。

截至2024年，凱鈿已服務來自全球167個國家以上，超過1400萬名會員、企業客戶突破5萬家、產品全球累積下載超過2億次。就營收比重而言，來自亞洲地區的貢獻達46.7%，其次為北美33.7%與歐洲13.4%。此外，公司軟體服務收入中來自訂閱的佔比已從2023年的57%提升至2024年的64%，為後續營運動能奠定穩固基礎。

根據Fortune BusinessInsights報告，全球SaaS市場規模將從2024年的3175.5億美元增至2032年的1.22兆美元，年複合成長率（CAGR）達18.4%。同時，GlobalInformation的市場資料指出，電子簽章市場將從2024年的52億美元預計到2029年增長至186.4億美元，年複合成長率29.08%。受惠於SaaS訂閱業務的擴張及海外市場的拓展，凱鈿連續七年營收成長，公司合約負債（已自客戶收取，未來可依合約期程陸續入帳）也隨著訂閱客戶的增長而持續累積。

展望未來，董事長蘇柏州表示，凱鈿除深化AI與文件數據技術的結合，開發更智慧化的數據解決方案外，也會加強拓展海外企業用戶市場，將優先進軍日本、東南亞及美國市場；並同時強化代理商與經銷商網路。公司在代理經銷商部分，2024年增加18家，總數來到38家；2024年來自代理經銷商的營收也成長84%；長期而言，高貢獻度的SaaS業務，亦建立起穩定且可持續的收入結構。法人表示，全球數位轉型正快速興起，凱鈿可望憑藉技術領先的產品、靈活的商業模式與國際化的市場策略，推升營收與獲利持續成長。