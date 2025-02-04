寄書可享優惠拿好禮　愛書人逛台北國際書展放心「購」

▲2025台北國際書展宅配通寄件享優惠，再送百元好禮。（圖／宅配通提供）

記者張佩芬／台北報導

台北國際書展今（4）日至9日於台北世貿一館熱鬧開展，為期6天出版社與愛書人的閱讀嘉年華會，台灣宅配通邀民眾一起暢遊「閱讀異世界」該公司在展場提供便利的宅配到府服務，讓民眾輕鬆逛書展閱讀無負擔。

今年書展可欣賞義大利主題國館、走進童話奇遇記、獨享數位主題館卡爾維諾與AI真人作家協作的樂趣，飽覽各式童書及綜合圖書，現場精彩講座不間斷、好書逛不完。

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台灣宅配通邀大家一同逛書展，18歲以下免費入場，另外持當日台鐵、高鐵桃園（含）以南及宜花東紙本車票者也能免費入場參觀。18歲以下學生可參與體驗七大主題館等闖關集章活動，完成3個闖關集章，即可到基隆路大會服務台，兌換限量每人一份書展筆記本或科學麵、可樂果MiNi、波蜜蔬果牛乳等好禮。

台灣宅配通書展活動期間於台北世貿一館C區直播室旁設置宅配服務處，提供書香宅配優惠價每件120元（原價245元），並附贈s95規格紙箱乙只。書香宅配最划算，寄件加碼送百元好禮「可樂果MiNi、科學麵、波蜜蔬果牛乳、國光客運50元折價券2張、美樂食餐飲集團抵用券50元2張」，讓民眾輕鬆逛書展宅配送好禮。

即日起~3/15憑寄件宅配單號登錄活動網站，即有機會抽米家IH電子鍋、米家電磁爐、小米極簡都市雙肩包、美樂食餐飲集團300元商品抵用券、可樂果MiNi綜合分享包等精美好禮，鼓勵逛展民眾多利用書展宅配便捷服務。