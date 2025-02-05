狠咬AI商機　2025市值型ETF賺更多

圖文／鏡週刊

AI需求強勁不絕，推升台股半導體、邊緣運算、自動化設備及電子零組件供應鏈營運成長，過去一年台股步步高升；展望2025年，在科技相關技術發展更趨成熟下，如何透過ETF參與AI布局？達人分析，蛇年與其繼續擁抱高股息ETF，不如加碼市值型ETF，狠咬AI商機賺更多。

2024年台股漲幅令人驚豔，但不少投資人卻相對無感，主要原因在押錯寶、獲利相對少。根據集保結算所大數據平台統計，截至2024年12月底，大盤前五大持股由高股息ETF占據半壁江山，且持股人數皆在百萬以上。

投資人對高股息ETF熱情不減，但實際報酬率如何？據統計，2024年台股加權股價指數報酬率為28.47％，含息報酬率31.73％，而高股息ETF年度績效王含息報酬率為22.7％。換言之，過去一年深受追捧的高股息ETF，績效輸台股指數。

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進入蛇年，全球投資仍圍繞著AI轉，在預期大型科技股持續走高下，台股ETF布局策略該如何調整，進而掌握市場主流趨勢，成了新年開春後市場關注焦點。綜合投資法人、學者及達人建議，投資人不妨趁機檢視、調整個人配置，聚焦以下三策略。

策略一：減碼高股息ETF

投信法人指出，未來12個月，台股平均現金殖利率預估僅2.97％；高股息指數平均殖利率則約4.1％，「過去年化配息率動輒8％以上的情況，今年很難再看到；尤其川普上任，關稅不確定性，將使企業股利政策偏向保守，以保留盈餘因應未來變數。因此，2025年投資人對高股息ETF殖利率的合理期待，應降至5到6％。」

此外，主管機關對高股息ETF的配息來源，規範也趨嚴。法人私下表示，「高股息ETF主要配息來源，包括股利所得、資本利得及收益平準金。未來金管會除規定ETF配息率不得高於追蹤指數外，對於動用平準金配息的時機，也有一定比例的申購量限制，想衝高殖利率，變得更困難。」

最重要的是，從人類長壽趨勢及資產累積角度來看，最好減碼、甚至戒掉高股息ETF。臺北商業大學財務金融系副教授謝承熹直言：「除非有特殊偏好，否則投資人應永遠不碰高股息ETF；因為財務操作上，不可能出現波動低、報酬率又高的標的；拉長時間來看，市值型ETF才是累積財富的首選，這從2024年報酬率就可證明。」

▲市值型ETF編制原則，能及時反映市場主流趨勢，掌握大盤漲跌。

策略二：加碼市值型ETF

受惠AI趨勢崛起，2024年權王台積電表現一枝獨秀，全年大漲超過81％，站穩千元大關，帶動部分科技型、市值型ETF報酬率突破5成。法人表示，進入2025年，科技仍是台股投資亮點，而除了半導體龍頭企業，隨著AI發展推進，包括自動化設備、電子零組件等相關供應鏈大廠，將保持營運動能，雙位數獲利成長可期。

▲護國神山台積電，是台股最重要權值股，全年大漲超過81％，站穩千元大關，帶旺科技型、市值型ETF報酬率。（台積電提供）

謝承熹指出，市值型ETF編制重要原則，能及時反映市場主流趨勢，汰弱留強。「台積電占市值型ETF比例達57％，引發投資人疑慮，認為分散風險效果失靈。但換個角度想，這就是物競天擇，每個世代都有創新科技，從2000年的網際網路，到筆電、智慧型手機問世，再到現在AI興起。投資人不用費心去猜未來科技主流，只要抱牢市值型ETF，自然可將最強趨勢股一網打盡。」

精算達人怪老子將台股市值前50大公司獲利列出，可看出市值越大的公司，獲利金額越高，「統計2024年前三季，台股市值第1名的台積電淨利達7,980億元，大幅領先市值第2名鴻海的1,192億元，及第3名聯發科的832億元。這凸顯一件事，只要買進市值型ETF，就等於買進全台股最會賺錢的公司。」

▲市值第2大公司鴻海，2024前3季整體獲利金額在台股名列前茅。

策略三：持續建立長期部位

比較老字號市值型ETF代表0050（元大台灣50），與2024年台股人氣最旺3檔高股息ETF（00878國泰永續高股息、0056元大高股息、00919群益台灣精選高息）績效，怪老子表示：「自最晚成立的00919起算，截至1月9日，0050在同期間報酬率達114.7％，遙遙領先；反觀其他3檔高股息ETF，最好績效不過85.3％。若投資時間拉長，資產累積差距將更大。」

既然市值型ETF是2025投資關鍵字，那該如何挑選才能將布局效益發揮到最大？政大商學院副院長周冠男直言，台股市值型ETF就是買0050或006208（富邦台50），兩者成分股相同，長期布局就選費用率低的，誰便宜就買誰。

而根據元大投信最新公告，0050自1月24日起調降經理費，以目前ETF規模約4,400億元計算，經理費將從原先0.32％降至0.1％。若規模持續成長，突破5千億元，則部分經理費將進一步降至0.08％，投資人布局成本將大幅減少。

以實際報酬率來看，0050調降經理費後，投資時間越長，績效差異越明顯；若單筆持有超過10年，以新費用率計算，報酬率將較原費用高出逾9個百分點。此次0050大砍費率，不僅提升老股東回頭加碼意願，對小資及新手小白來說，也具一定吸引力。

▲0050調降費用率，未來甚至有可能分割，更利小資族入手。

而0050公開說明書修訂，也新增一條「受益憑證進行分割或反分割作業」；以目前0050價格約200元來看，入手門檻已高，未來不排除進行分割，擴大投資人參與。若分割比例為1比5，代表1張0050將變成5張，股價同步降至40元。一旦如此，將對存股市場帶來很大想像空間。

周冠男強調，年終獎金到手，應持續投入市值型ETF，「不要因為大盤漲多自我設限，事後回頭看，會發現指數就是長期往上走，策略型或產業型交易都很難持續打敗市場，相對來說，市值型ETF仍是最佳選擇。」



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