中國反擊川普關稅戰　外媒爆劍指谷歌、輝達、英特爾

▲中國反擊川普關稅戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒金融時報報導，中國近日重啟對Google和NVIDIA的反壟斷調查，並考慮對英特爾展開新的調查，以在與美國總統川普的談判中獲得籌碼。中國國家市場監管總局週二宣布，已對谷歌展開競爭調查。

據兩位知情人士透露，中國監管機構去年12月對英偉達展開了類似的反壟斷調查，目前也在考慮對英特爾展開正式調查。不過，其中一位知情人士表示，對這家美國晶片製造商的調查性質仍不明確，並補充說，調查是否正式啟動可能會受到中美關係狀況的影響。預計習近平主席將在未來幾天與川普舉行會談。

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清華大學國家戰略研究院研究員劉旭指出，此次科技調查可能是中國針對川普對中國徵收新關稅採取的報復措施的一部分。徐文斌則認為，在貿易談判中使用反壟斷調查作為工具可能不是保護受到美國關稅打擊的中國企業的最佳方式，並表示「這不可避免地會引起爭議」。

在北京方面對美國知名科技公司提起訴訟之際，這些公司正日益陷入兩大全球大國日益緊張的關係。據知情人士稱，監管機構於2019年啟動的對谷歌的調查已擱置多年，但於去年12月重啟。此舉是在川普宣誓就任美國總統之前採取的，他在競選中曾誓言要對中國商品徵收高額關稅。

知情人士稱，鑑於啟動調查的緊迫性，市場監管總局監管部門在川普上任前於1月訪問了谷歌北京辦公室，要求其交出相關資訊。即將離任的拜登政府也利用最後幾個月的時間加強了先進晶片的出口管制，試圖遏制中國日益增強的人工智慧能力。

市場監管總局於去年12月宣布，正在調查NVIDIA是否違反其在2019年收購以色列電腦網路設備製造商Mellanox Technologies時做出的承諾。一位知情人士稱，市場監管總局於2020年批准了這項收購，但附加條件是防止反競爭行為並確保對中國的供應，不久後就開始悄悄收集業界的投訴。

此次調查令全球最大的先進人工智慧半導體製造商NVIDIA感到意外。據兩位知情人士透露，在國家市場監督管理總局發布聲明的幾天前，NVIDIA的高管會見了中國商務部的官員，討論NVIDIA在其除美國以外的第二大市場的營運狀況。商務部官員建議：「歡迎NVIDIA繼續在中國拓展業務。」

對美國大型科技集團的反壟斷調查可能會導致與這些公司全球收入相關的罰款，或失去其在最大的國際市場之一的某些市場准入。中國是英特爾全球最大的市場，超過美國。根據公司文件顯示，這家總部位於加州的晶片製造商2024年在該國的銷售額將達到155億美元，佔其全球收入的29%。

儘管Google的搜尋引擎以及其母公司Alphabet的大部分業務在中國被封鎖，但這家公司卻從中國企業的海外廣告中獲利。中國手機製造商也大多使用Android作業系統。Alphabet並未公佈其來自中國市場的收入，但亞太地區在2023年貢獻了17%的銷售額。