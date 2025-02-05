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【廣編】臺中42人集資抱走「大樂透」嗨翻　威力彩連摃2／6頭獎上看9.5億元

▲▼ 彩券,大樂透,集資,頭獎,春節,威力彩,上億,獎金,贈與稅,台灣彩券。（圖／台灣彩券公司提供）

▲位在臺中市東勢區的「全福順彩券行」由42人集資中獎，採取9連碰相當於一次投注84注，開獎結果84注皆中獎，共計有1注頭獎、18注參獎、45注伍獎、20注普獎，總計單張總中獎金額為9,416萬3,637元。

圖、文／台灣彩券公司提供

台灣彩券公司表示，今年最受消費者歡迎的「大樂透」加碼活動自1月24日起跑，截至2月4日止，已開出6注「大樂透」頭獎、285組春節大紅包、及429組春節小紅包，堪稱公益彩券史上最強加碼活動。特別的是在大年初二（1/30）晚間「大樂透」頭獎新臺幣1.87億元，開出2注，各得9,345萬4,969元，其中位在臺中市東勢區的「全福順彩券行」由42人集資中獎，採取9連碰相當於一次投注84注，開獎結果84注皆中獎，共計有1注頭獎、18注參獎、45注伍獎、20注普獎，總計單張總中獎金額為9,416萬3,637元。

臺中市東勢區「全福順彩券行」幸運開出的頭獎是由42人集資中獎，代理人黃小姐表示，包牌可以提高中獎機會、中了獎獎金也會變多，很多人想多包幾個號碼又覺得金額太高。去年中秋加碼和店裡客人閒聊，想說何不揪大家一起集資，團結力量大！有些親友、熟客覺得熱鬧有趣就加入，確實也有中獎。這次春節加碼活動，「大樂透」增加「大紅包」和「小紅包」的三重中獎機會，揪團集資購買「大樂透」比去年中秋檔期多了約3成客人加入，這回幸運中獎的集資團總共有42位消費者，採用9連碰（也就是從49個號碼中任選9個號碼來投注，相當於84注，投注金額4,200元）、連續購買10期，共42,000元，每個人1,000元，結果財神上門真的中了大獎！

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台灣彩券公司表示，「大樂透」春節加碼至2月12日元宵節止，另外，「威力彩」頭獎已連摃28期，2月6日頭獎上看9.5億元，為第五屆以來最高頭獎金額，想要增加中獎機會不妨揪團集資，集資要事先填妥集資單，若幸運中大獎，可避免事後爭議，未來分配高額獎金時也可避免多繳一筆贈與稅。

關鍵字： 彩券大樂透集資頭獎春節威力彩上億獎金贈與稅台灣彩券

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