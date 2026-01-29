記憶體恐慌賣盤殺出！力積電一度翻黑　旺宏亮燈創高漲停鎖不住

▲旺宏今日早盤股價觸及92.1元漲停價位。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

AI應用面擴大，DRAM、快閃記憶體供應吃緊，報價呈現大漲格局，今（29）日以旺宏（2337）表現最為強勢，跳空開高，在9點03分就來到92.1元漲停價位，但並未鎖住；南亞科（2408）盤中衝破300元整數關卡後翻黑，華邦電（2344）勁揚7%創136元新高後急拉翻黑，力積電（6770）也在創69.5元新高之後，一路下殺翻黑，表現極為戲劇化。

旺宏舉行法說會後，公布去年第四季毛利率回升到24%，股價連續兩天大漲，今日開盤沒多久，就亮燈漲停，開盤一個小時，成交量來到23萬多張，居上市成交量第四大個股，不過隨後漲停打開並未鎖住。

記憶體族群今日早盤開高之後，創下新高點之後，獲利了結賣壓出籠，相繼翻黑，南亞科最高來到313元，到9點43分左右就跌至盤下，華邦電走勢也是類似，創下136元高價，股價同步翻黑。

而記憶體IC設計股群聯（8299）、晶豪科（3006），以及記憶體模組創見（2451）股價表現相對穩定。

市調機構TrendForce的資料顯示，今（2026）年第一季由於DRAM原廠大規模轉移先進製程、新產能至伺服器、HBM應用，以滿足AI伺服器需求，預估整體一般型DRAM合約價將季增55～60％；至於NAND Flash則因原廠控管產能，伺服器強勁拉貨，各類產品合約價將持續上漲33～38％。

