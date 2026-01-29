黃仁勳抵台先發養樂多、三明治　預計停留四天「首站去剪頭髮」　

記者高兆麟／台北報導

輝達創辦人黃仁勳今日抵達台灣，並以一身黑皮衣亮相，黃仁勳出關後，面對現場守候大批媒體和民眾，先親民的發送養樂多及洪瑞珍三明治，並幫民眾簽名，幾乎來者不拒，甚至還在棒球和桌球拍上簽名，他也透露，這趟一共要來四天，等等要先去剪頭髮了。

▲輝達執行長黃仁勳抵台。（圖／記者李毓康攝）

黃仁勳表示，這次前往中國是為了慶祝農曆新年，他幾乎每年都會到中國，主要是希望能與當地員工一同慶祝節日。此行行程從上海、北京一路到深圳，之後再來到台北，期間安排了才藝表演、晚宴與抽獎活動，也會見了許多合作夥伴與官員，整體而言是一趟成功的旅程。

談到產品與政策面，黃仁勳指出，H200目前已經獲得批准，希望中國政府允許輝達銷售。他認為，這對美國在科技領域的領導地位是正面的發展，同時也有助於中國科技產業的進步，並期待相關單位能持續做出正確的決定。

在新一代產品方面，黃仁勳表示，Vera Rubin 平台每一個部分都是全新設計，包含 CPU 與 GPU 皆為新架構，且所有產品都已進入大量生產階段。他對於能與台積電合作感到非常高興，雙方正攜手擴大產能。他也指出，輝達目前成長速度非常快，身為規模最大的公司之一，有機會與台積電及整體供應鏈深化合作，包括台灣的組裝廠，如廣達、緯創等。

黃仁勳也提到，能源供應是全球共同面臨的挑戰，不僅美國如此，台灣與歐洲也同樣面臨壓力，主因在於全球正進入一場新的產業革命，這樣的情況將在世界各地同步發生。

針對產能，他也指出，目前輝達最需要的是客戶訂單，而輝達已具備足夠的供應能力，以滿足所有客戶需求。若 H200 獲准銷售至中國，輝達將與台積電共同合作，進行相關產能安排與規劃。

在記憶體供應方面，黃仁勳強調，記憶體對 AI 發展至關重要。他指出，輝達已重新定義運算模式，從傳統運算邁向 AI 運算，而最新的 AI 系統需要極高速的運算效能，才能讓模型快速思考與回應。同時，AI 若要真正發揮價值，也必須理解自身回應的結果，因此需要同時具備長期與短期記憶，就如同人類一般。基於這些原因，他認為記憶體在 AI 架構中扮演關鍵角色，而美光是非常重要的合作夥伴之一，輝達也很幸運能與所有 HBM 供應商合作。

最後他提到，輝達的台灣總部，最終的設計也將變得更加漂亮。