將來銀行發布重訊！　總經理張恭賀真除

▲將來銀行今天晚間發布重大訊息，董事會通過總經理張恭賀真除案。（圖／翻攝自將來銀行臉書）
文／中央社
將來銀行今天晚間發布重大訊息，董事會通過總經理張恭賀真除案，在金管會核准生效前，總經理職務由張恭賀代行。將來銀行表示，張恭賀未來將繼續帶領團隊推動業務，朝向2027年營運損益轉正目標前進。
將來銀行董事會今天通過總經理張恭賀真除案。張恭賀2019年加入將來銀行籌備處擔任風控長，表現專業，深獲董事會器重及夥伴信任，未來將繼續帶領團隊推動業務，朝向2027年營運損益轉正目標前進。
張恭賀自去年11月起代理總經理一職，代理期間以行動力推動全行業務成長，存款、授信餘額都呈顯著增長，營運成績斐然。
將來銀行指出，張恭賀在銀行從業資歷25年，熟悉銀行業務且具金融專業，將秉持將來銀行誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責4大價值觀，發揮將來銀行股東夥伴生態、客戶信賴品牌、便捷科技平台及金融科技人才的4大核心能耐，持續創新金融科技。
將來銀行為台灣3家純網銀之一，由中華電信、兆豐銀行、台新新光金控、全聯實業、凱基銀行及關貿網路等合資籌組。將來銀行目前提供存款、放款、保險、房貸、基金等業務，也參與企業聯貸案參貸。
