國際金價一度攻破5300美元　分析師預言：年底不排除挑戰萬元

▲國際金價寫下歷史紀錄！單日內連破兩大心理關口。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

受地緣政治動盪與美元持續疲軟影響，國際金價於2026年1月28日展現前所未有的爆發力。繼早盤站穩5200美元後，多頭攻勢在亞洲盤下午時段強勢攻破每盎司5300美元大關，最高觸及5311.31美元，寫下單日內連破兩大心理關口的歷史紀錄。今年以來金價累計漲幅已超過22%，市場情緒正由避險需求轉向近乎瘋狂的追漲階段。

這波強勁漲勢由多重結構性因素推動。首先是美元失去投資者信心，在政策不確定性與地緣衝突升溫下，資金瘋狂逃往貴金屬避險。其次，全球央行掀起「去美元化」浪潮，2025年各國央行持有的黃金總量已首度超越美國公債規模，反映國際貨幣體系正發生根本性偏轉。

在實體市場方面，民間避險需求同樣活躍。日本國內黃金零售價攀升至每公克27985日圓，而中國多個品牌金飾價格也突破每公克1600元人民幣。除了黃金，白銀也因AI資料中心與綠能產業需求出現長期缺口，儘管日前曾從117美元高點回落，但隨後迅速回升至112美元附近，顯示出極強的抗跌韌性。

受惠於大宗商品多頭盛世，國內天然資源類基金表現驚人，多檔基金半年期報酬率衝破60%。目前德意志銀行與法國興業銀行等機構已看好年底金價挑戰6000美元，SBG 證券（SBG Securities） 分析師艾德里安·哈蒙德（Adrian Hammond）甚至預言若美元持續削弱，金價不排除挑戰10000美元。然而，法人提醒市場已進入危險的高波動階段，投資人應審慎評估短期漲幅過大後的回檔風險。

