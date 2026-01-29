快訊／台股收盤大跌267.55點刷9307億天量　台積電跌15元至1805

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！ 今通過1拆22每張2萬入手

「ETF股王」元大台灣50正2（00631L）分割作業將啟動，今（29）日元大投信公告分割投票結果正式通過，以目前價格估計分割比例為1拆22，3月24日為分割前最後交易日，3月25日到30日暫停交易，3月31日恢復交易，透過分割，股價可望回到20元發行價左右，更有利操作。

全球股市1月表現最強前三！ 台股漲幅13%擠入榜內

美元匯價走弱、AI創新題材大爆發，推動資金轉進新興市場，新興股債資產成為全球投資版圖中的焦點，2026年以來僅不到一個月時間，包含亞洲市場的南韓、巴西以及台灣等三個市股市原幣計價漲幅均已超越一成，並同步創歷史新高價位。

快訊／黃仁勳抵台！13:11抵松山機場 輝達尾牙、總部用地受關切

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日中午搭機抵達台北松山機場，再度來台行程引發關注。此行將參與輝達台灣尾牙，並預料將與台灣供應鏈夥伴會面，並就AI、先進運算及半導體合作等議題進行交流，另外也傳出可能會參加北市科總部相關活動，不過相關行程細節尚未對外公開。

台股頻刷天量！證券股嗨翻 元大金創高、中信金攀28年高峰

台股今（2026）年1月呈現價量齊揚格局，今（29）日上市成交量有機會挑戰1月21日8952億天量，這也帶動以元大金（2885）漲勢，股價一路震盪走高，來到43.35元新高價位，漲幅1.76%，中信金（2891）漲幅達2.3%，來到52.4元，創下1997年7月以來新高，另也帶動證券類股獲利想像空間，宏遠證（6015）一度攻漲停，群益證（6005）、大展證（6020）、統一證（2855）同步走高。

富田電機上市上演蜜月行情 股價最高來到92.3元、漲幅破5成

富田電機（4590）今日以每股新台幣60元掛牌上市，登錄創新板，盤中最高來到92.3元，上漲超過53%，上演蜜月行情。富田電機譽為全球最大電動車品牌「心臟」的隱形冠軍，憑藉其在電動車動力系統的領先地位，以及在航太、機器人等前瞻領域的積極布局，預期將為資本市場帶來一股強勁的創新動能。

黃仁勳抵台先發養樂多、三明治 預計停留四天「首站去剪頭髮」

輝達創辦人黃仁勳今日抵達台灣，並以一身黑皮衣亮相，黃仁勳出關後，面對現場守候大批媒體和民眾，先親民的發送養樂多及洪瑞珍三明治，並幫民眾簽名，幾乎來者不拒，甚至還在棒球和桌球拍上簽名，他也透露，這趟一共要來四天，等等要先去剪頭髮了。

股王發威撐盤！ 信驊飆漲再創9500元新天價

台股今（29日）早盤一度衝高逼近「33K」，隨即面臨高檔獲利回吐賣壓，大盤翻黑，指數上下震盪逾500點，台積電（2330）創高後走跌，股價沈寂多天股王信驊（5274） 今成撐盤要角，一度衝高至9500元，再刷新高，逼近「萬元」。

快訊／史上最貴套幣搶翻天！ 台銀總行配售逾千套10：59賣光

愈貴愈搶！央行委託台銀臨櫃銷售4萬套「丙午馬年套幣」今（29）日正式開賣，每套售價2450元創下央行發行套幣史上最貴紀錄，獲配售逾千套的台銀總行在開賣不到2小時、上午10：59分宣布銷售一空，緊急呼籲集幣迷不要再來排隊，以免撲空。

台股上演瘋馬行情 一表看今年以來半導體ETF績效前5強

台積電（2330）突破1800元大大關，台股創3萬2新高，根據CMoney統計，共有59檔台股主被動ETF股價也同步創歷史新高，若以今年以來績效表現來看，半導體ETF整體績效表現最佳，表現最好的前五名ETF，分別台新臺灣IC設計(00947)、新光臺灣半導體30(00904)、兆豐台灣晶圓製造(00913)、群益半導體收益(00927)以及中信關鍵半導體(00891)，平均股價漲幅達二成。

記憶體恐慌賣盤殺出！力積電一度翻黑 旺宏亮燈創高漲停鎖不住

AI應用面擴大，DRAM、快閃記憶體供應吃緊，報價呈現大漲格局，今（29）日以旺宏（2337）表現最為強勢，跳空開高，在9點03分就來到92.1元漲停價位，南亞科（2409）以306元開出，挑戰300元整數關卡，華邦電（2344）勁揚7%多，續創136元新高價位，力積電（6770）創下69.5元新高之後，一路下殺翻黑，表現最為戲劇化。