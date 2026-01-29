快訊／台股收盤大跌267.55點刷9307億天量　台積電跌15元至1805

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
台股今（29日）開高走低，加權指數終場大跌267.55點，以32536.27點作收，跌幅0.82％，成交量9307.94億元，創下台股史上單日最大量。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲24.2點開出，指數開高走低，盤中最高達32996.03點，再創新高，最低32472.45點，終場收在32536.27點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1805元，跌幅0.82％；鴻海（2317）下跌1.5元至224元；聯發科（2454）維持平盤至1780元；廣達（2382）下跌4元來到283元；長榮（2603）下跌2元至190元。
今天漲幅前5名個股為富田-創（4590）上漲31.6元，漲幅52.67％；喬鼎（3057）上漲1.75元，漲幅10％；宇隆（2233）上漲24元，漲幅9.98％；燁興（2007）上漲0.81元，漲幅9.98％；中鴻（2014）上漲1.7元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為恆大（1325）下跌3.55元，跌幅9.92％；聯電（2303）下跌7.5元，跌幅9.88％；毛寶（1732）下跌3.3元，跌幅9.88％；南六（6504）下跌4.8元，跌幅9.79％；宏齊（6168）下跌2.35元，跌幅9.59％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|富田-創（4590）
|91.6
|▲31.6
|▲52.67％
|喬鼎（3057）
|19.25
|▲1.75
|▲10.0％
|宇隆（2233）
|264.5
|▲24.0
|▲9.98％
|燁興（2007）
|8.93
|▲0.81
|▲9.98％
|中鴻（2014）
|18.75
|▲1.7
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|恆大（1325）
|32.25
|▼3.55
|▼9.92％
|聯電（2303）
|68.4
|▼7.5
|▼9.88％
|毛寶（1732）
|30.1
|▼3.3
|▼9.88％
|南六（6504）
|44.25
|▼4.8
|▼9.79％
|宏齊（6168）
|22.15
|▼2.35
|▼9.59％
資料來源：證交所
