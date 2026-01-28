快訊／美股開盤「4指數均上揚」！台積電ADR漲逾3美元

▲美股開盤，台積電ADR上漲3.19美元。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

美股4大指數28日開盤傳來捷報，道瓊指數開盤後一度翻黑，截至發稿時上漲11.82點或0.02％、那斯達克指數上漲146.33點或0.61％、標普500指數上漲20.76點或0.30％、費城半導體指數上漲183.85點或2.26％。

至於個股的部分，蘋果下跌2.17美元或0.84％。輝達（NVDA）上漲3.39美元或1.80％。台積電ADR上漲3.19美元或0.94％。