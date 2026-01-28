ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／美股開盤「4指數均上揚」！台積電ADR漲逾3美元

▲▼美股,紐約證交所。（圖／路透）

▲美股開盤，台積電ADR上漲3.19美元。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

美股4大指數28日開盤傳來捷報，道瓊指數開盤後一度翻黑，截至發稿時上漲11.82點或0.02％、那斯達克指數上漲146.33點或0.61％、標普500指數上漲20.76點或0.30％、費城半導體指數上漲183.85點或2.26％。

至於個股的部分，蘋果下跌2.17美元或0.84％。輝達（NVDA）上漲3.39美元或1.80％。台積電ADR上漲3.19美元或0.94％。

[廣告]請繼續往下閱讀...
 

關鍵字： 美股台積電ADR半導體蘋果

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「典Lu婚禮⭢許光漢見面會」 陶晶瑩「同框3男神」：心願達成

推薦閱讀

聯電法說會前股價峰迴路轉　法人曝1關鍵證明「換手量」接力秀

聯電法說會前股價峰迴路轉　法人曝1關鍵證明「換手量」接力秀

聯電（2330）將於今（28）日傍晚召開法人說明會，而今日早盤股價反映ADR大漲 10.15%，股價一度上攻79.7元，創下2000年9月以來新高，惟ADR套利賣壓出籠，中場過後則翻黑，下跌0.39%，以75.9元作收，終場成交量52.5萬張，成交金額達405億元，均居上市第二大個股，分析師解讀，聯電近期放量上攻仍屬籌碼良性換手。

2026-01-28 16:13
進口快遞貨物3/1全面實施「預先委任」制　承攬業憂空運通關癱瘓

進口快遞貨物3/1全面實施「預先委任」制　承攬業憂空運通關癱瘓

關務署配合簡易申報進口快遞貨物管理，規劃自今年3月1日起，全面實施「預先委任」制度，要求進口人須於報關前完成委任程序，否則海關得依規定不受理報關(收單檢核機制)。台北市航空貨運承攬公會指出，每日上百萬件快遞貨預先委任不是不能做，而是不能在法律、系統與配套都沒準備好的情況下，直接讓整個空運通關體系冒癱瘓風險實施。

2026-01-28 17:11
台積電最後一筆灌5738張買單　104億助飆1820元天價

台積電最後一筆灌5738張買單　104億助飆1820元天價

權值股大翻揚，台積電（2330）今（28）日開高走高，正常盤最後一筆灌入5738張買單，換算最後一單交易金額高達104.43億元，一舉推升台積電股價收在1820元史上最高價，讓台積電整體市值飆47.19兆元新高。

2026-01-28 15:19
矽光子股價炒翻天！聯亞收900元漲停價　2025年每股賺4.66元

矽光子股價炒翻天！聯亞收900元漲停價　2025年每股賺4.66元

受惠矽光子與 CPO（共同封裝光學）題材，光通訊磊晶廠聯亞光電（3081）今（28日）股價開高走高，終場以漲停價900元作收，股價刷高，公司在盤後公布去年（2025年）財報每股稅後純益（EPS）4.66元，預計配發4元股利，含現金3元及1元股票。

2026-01-28 15:10
台積電授權世界先進氮化鎵製程技術　強化高效率電能轉換技術布局

台積電授權世界先進氮化鎵製程技術　強化高效率電能轉換技術布局

世界先進（5347）今日宣布已與台積電（2330）簽署高壓(650V)與低壓(80V)氮化鎵(GaN)製程技術的授權協議。此授權協議將協助世界先進加速開發並拓展新一代氮化鎵電源元件，應用於資料中心、車用電子、工業控制與能源管理等高效率電能轉換領域。

2026-01-28 14:59
ASML宣布裁員1700人！集中在荷蘭和美國　多數是領導層

ASML宣布裁員1700人！集中在荷蘭和美國　多數是領導層

全球廠商艾司摩爾（ASML）發佈財報超亮眼，訂單量較預期翻倍，不過這一家歐洲市值最大的公司在財報發布後卻宣布將裁員1700人，佔總人數的3.8%，主要集中在荷蘭和美國，而且大多是領導層。

2026-01-28 17:18
正德新加坡公司　訂造8艘多用途重吊船均已取得高毛利長約

正德新加坡公司　訂造8艘多用途重吊船均已取得高毛利長約

正德海運(2641)今(28)日發布重大訊息，說明新加坡公司在去年第三季與今年一月通過之船隊擴充計畫，共決議投資建造8艘1.74-1.75萬噸多用途重吊船，並已洽妥租家，租期5年以上，毛利率40~45％。

2026-01-28 14:35
威剛領軍記憶體族群出關！　法人點名四大動能AI超級循環正式啟動

威剛領軍記憶體族群出關！　法人點名四大動能AI超級循環正式啟動

記憶體族群過去三季上演一場驚心動魄的重生劇碼，從國際大廠減產保價、報價觸底反彈，再到 AI 浪潮帶動 HBM（高頻寬記憶體）供不應求，激勵威剛、十銓、南亞科、華邦電相關概念股狂飆列入「處置股」，隨著分盤交易限制解除，法人點名四大關鍵動能成為股價核心燃料。

2026-01-28 12:16
財政部前次長戴立寧逝世　「曾頂撞蔣經國、央行總裁」

財政部前次長戴立寧逝世　「曾頂撞蔣經國、央行總裁」

財政部前次長戴立寧逝世，享壽88歲，金融圈老戰友們皆感惋惜。與戴立寧相識超過46年的前台企銀董事長朱潤逢指出，戴立寧是個堅持理想改革、極有風骨又善待下屬的好長官。另有金融圈資深主管追憶，戴立寧過去曾為了十信案頂撞時任總統蔣經國而被拔官，也曾為了爭取外資買台股槓上當時的央行總裁。

2026-01-28 12:40
SK海力士穩坐輝達高階記憶體最大供應商　外媒曝搶下7成供貨量　

SK海力士穩坐輝達高階記憶體最大供應商　外媒曝搶下7成供貨量　

南韓半導體大廠SK海力士在新一代高頻寬記憶體（HBM4）市場再度取得領先。據韓媒韓聯社報導引述南韓半導體業界最新消息指出，SK海力士已拿下英偉達今年第六代HBM4供貨量逾三分之二的訂單，市佔比接近七成，市場看好其在HBM4世代持續穩居龍頭地位。

2026-01-28 12:21

讀者迴響

熱門新聞

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

台積電最後一筆灌5738張買單　104億助飆1820元天價

SpaceX掛牌挑戰最大IPO　引爆低軌衛星熱

ASML宣布裁員1700人！集中在荷蘭和美國　多數是領導層

立百病毒列法定傳染病　恆大、毛寶8檔防疫股刷漲停

聯電法說會前股價峰迴路轉　法人曝1關鍵證明「換手量」接力秀

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

40歲陽光未婚男「振興花蓮」砸2000元買彩券　抱走6.92億頭獎

拿2000元鈔票「菜市場、夜市都拒收」！1行業超愛用

台積電漲15元飆1795天價　指數漲264點飆32582新高

川普喊「很棒」引爆非美貨幣狂衝　日圓驚見152字頭

快訊／液晶顯示器小飆股「抓去關」　瑞軒明起處置到2／10

70歲伯想賣20張台積電換3500萬　財經作家挺

記憶體3檔漲停　旺宏法說會釋「虧損收斂」類股狂歡

國際金價一度攻破5300美元　分析師大膽預言

台積電收天價1820元　台股飆485點至32803破紀錄

財政部前次長戴立寧逝世　「曾頂撞蔣經國、央行總裁」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366