黃仁勳拋「五層蛋糕論」駁AI泡沫　點名2職業年薪6位數

AI這幾年加速起飛，輝達執行長黃仁勳在世界經濟論壇親自駁斥泡沫化說法，他形容AI產業就像一個五層蛋糕，強調AI正邁向兆美元等級的基礎建設浪潮，不只牽動產業布局，也可能讓電工、營建等工作，年薪衝上六位數。

在世界經濟論壇年會上，被稱為「AI教父」的輝達執行長黃仁勳直言，AI不是短期熱潮，而是足以和電力、道路相比的人類史上最大型基礎建設，未來幾年，全球將持續砸下數兆美元，全面鋪設AI所需的底層工程。

AI基礎建設像蛋糕 從能源到應用層層堆高

黃仁勳形容，AI產業就像一個五層蛋糕，最底層是能源，其次是晶片，再往上是雲端基礎設施與服務，接著是AI模型，而最關鍵、也最終決勝的一層，則是能真正落地的各種應用。

談到供應鏈布局，黃仁勳也點名多家台廠夥伴。像台積電規劃在兩年內新增21座晶圓廠，鴻海、緯創、廣達同步擴充產能。他指出，2025年可能成為創投史上資金規模數一數二的年份，而資金明顯往AI領域集中。

投資潮帶動就業 藍領薪資被看好翻升

隨著AI建設全面展開，黃仁勳預測，將創造大量工作機會，從電力工人、建築與鋼鐵產線，到網路與技術工程人員，都將成為搶手人力，在部分市場，相關薪資已出現接近倍數的成長。

至於外界質疑AI是否過熱，黃仁勳再次強調，輝達已有數百萬顆GPU在雲端運行，應用遍及各行各業，需求真實存在。不過，在美國總統川普（Donald Trump）政府批准H200晶片出口中國後，也引來競爭對手Anthropic抨擊。月底黃仁勳將接連走訪中國與台灣，與北京的互動，成為市場關注焦點。