聯電法說變法會！「二哥」財報保守殺跌停　大哥台積電翻黑

半導體晶圓代工「二哥」聯電（2303）法說會行情失靈，引爆失望性賣壓，今（29）日開盤重挫跌停，失守70元大關，股價來到68.4元，下跌7.5元。

聯電今日以每股70.3元開出，不到10分鐘衝出8.2萬張成交量，盤中一度下挫6.4元或8.43%，退至69.5元，在上市公司成交排行居第3，隨後更是打入跌停。

在晶圓代工二哥聯電熄火效應下，台積電（2330）也由早盤刷1835元天價後隨後翻黑，下跌近1%。加權指數由最高漲192.21點變臉翻黑，下跌逾百點，震盪加劇。

聯電昨日公佈2025年第四季營運報告，合併營收為新台幣618.1億元，較上季的591.3億元增加4.5%。與去年同期相比，本季的合併營收增加2.4%。2025年第四季毛利率達到30.7%，歸屬母公司淨利為新台幣100.6億元，普通股每股獲利為新台幣0.81元。

聯電共同總經理王石表示：「在第四季，我們的業績表現符合預期，在多數市場需求溫和的情況下，晶圓出貨量大致持平。本季營收較上季成長4.5%，主要受惠於有利的匯率變動，以及22/28奈米業務的持續成長，進一步優化了我們的產品組合。在22/28奈米產品組合中，22奈米營收較上季成長31%，創下歷史新高，並佔第四季總營收超過13%。以全年來說，聯電在2025年展現了穩健的財務表現，晶圓出貨量年增12.3%，美元營收則較前一年成長5.3%。」

聯電也指出，展望2026年第一季，預期晶圓需求將維持穩健，隨著22奈米平台的投片量加速成長，且其他新解決方案也持續獲得客戶採用，聯電有信心2026年將再度迎來成長。