台積電飆天價！漲15元至1835　台股大漲186點逼近3萬3

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數漲多跌少，台股今（29日）以32828.02點開出，指數上漲24.2點，漲幅0.07％。指數隨後上漲186.19點至32900.01點新高，距離3萬3千點大關差不到10點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1830元，漲幅0.55％，隨後上漲15元至1835元刷新天價；鴻海（2317）上漲1元至226.5元；聯發科（2454）維持平盤至1780元；廣達（2382）維持平盤來到287元；長榮（2603）維持平盤至192元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲12.19點或0.02％，收在49015.6點；標準普爾500指數下跌0.57點或0.01％，收6978.03點；那斯達克指數上漲40.35點或0.17％，收在23857.45點；費城半導體指數上漲189.56點或2.34％，收8306.74點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|49015.6
|▲12.19
|▲0.02%
|S&P500
|6978.03
|▼0.57
|▼0.01%
|NASDAQ
|23857.45
|▲40.35
|▲0.17%
|費城半導體指數
|8306.74
|▲189.56
|▲2.34%
資料來源：證交所
