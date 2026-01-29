台積電飆天價！漲15元至1835　台股大漲186點逼近3萬3

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（29日）以32828.02點開出，指數上漲24.2點，漲幅0.07％。指數隨後上漲186.19點至32900.01點新高，距離3萬3千點大關差不到10點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1830元，漲幅0.55％，隨後上漲15元至1835元刷新天價；鴻海（2317）上漲1元至226.5元；聯發科（2454）維持平盤至1780元；廣達（2382）維持平盤來到287元；長榮（2603）維持平盤至192元。

美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲12.19點或0.02％，收在49015.6點；標準普爾500指數下跌0.57點或0.01％，收6978.03點；那斯達克指數上漲40.35點或0.17％，收在23857.45點；費城半導體指數上漲189.56點或2.34％，收8306.74點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49015.6 ▲12.19 ▲0.02% S&P500 6978.03 ▼0.57 ▼0.01% NASDAQ 23857.45 ▲40.35 ▲0.17% 費城半導體指數 8306.74 ▲189.56 ▲2.34%

資料來源：證交所