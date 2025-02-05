快訊／繳80元電信月租費中千萬！ 18名幸運兒全曝光

113年11-12月期統一發票中獎號碼已於今年1／25下午開出，特別獎1000萬元中獎號碼為「13965913」共有18人中獎，其中，一名幸運兒只花了80元繳中華電信月租費，就幸運中大獎。

成本攀升！ 王品旗下西堤、陶板屋漲價4.5％

王品集團（2727）今（5）日宣布，為提供更好的餐飲品質和優質服務，旗下「西堤牛排」和「陶板屋」兩大品牌自今年1／29，單人套餐已從668元調漲為698元，調漲30元，調幅為4.5%，以因應相關成本增加。

大立光一月合併營收49.48億元、月減12% 仍寫同期新高

鏡頭大廠大立光電（3008）自行結算一月合併營收為49.48億元，較上月營收衰退12%，較去年同期成長11%，但仍寫同期新高。

關聖帝君顯靈！第5張「2000萬刮刮樂」誕生 年輕帥哥跟風中頭獎

台南有一名年輕男子，因為發現中獎彩券行前一天才有人刮出貳獎100萬元，就決定自己也來試試看，沒想到幸運中獎2000萬元。

川普2.0 外資點5大政策恐為經濟帶來不確定性

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透） 記者巫彩蓮／台北報導 隨著美國總統川普展開第二任期，其政策將進一步加劇經濟不確定性，對貿易、稅制、監管及勞動市場產生深遠影響。PIMCO公共政策主管Libby Cantrill 表示， 五大關鍵政策主題分別去全球化（Deglobalization）、赤字融資減稅（Deficitfinanced tax cuts）、驅逐非法移民（Deportation）、放寬監管（Deregulation）、政府效率部門（DOGE，Department

中國反擊川普關稅戰 外媒爆劍指谷歌、輝達、英特爾

根據外媒金融時報報導，中國近日重啟對Google和NVIDIA的反壟斷調查，並考慮對英特爾展開新的調查，以在與美國總統川普的談判中獲得籌碼。中國國家市場監管總局週二宣布，已對谷歌展開競爭調查。

大摩狠砍輝達GB200出貨量 預測雲端市場見頂

摩根史坦利在最新發布的報告中，將2025年NVIDIA GB200晶片的出貨量預測大幅下調至2萬至2.5萬件，最壞情況可能低於2萬件。這一調整可能對GB200供應鏈造成300億至350億美元的市場影響，對相關企業帶來巨大壓力。

去年11-12月統一發票誕生18名千萬富翁 超商花35元買飲料中獎

113年11-12月統一發票千萬特別獎中獎號碼「13965913」得獎名冊今（5）日傍晚即將出爐，財政部初步統計，共有18名幸運兒開工後確定中大獎，其中5人在超商消費拿到千萬發票，最低只花35元買飲料就致富。

封關前落袋為安！台股ETF受益人周減1.4萬人 9檔逆勢創高

受到9天農曆年假影響，台股ETF受益人整體買氣減少，根據台股ETF集保戶股權分散1月22日封關前最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人數上周減少1.4萬人，總人數來到1029.5萬人，不過包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、富邦台50（006208）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）、復華富時高息低波（00731）、富邦摩台（0057）等共9檔受益人逆勢創高。

高雄補習班主任報錯房租費用 國稅局揪補14萬稅金

高雄國稅局左營稽徵所指出，近期查核某補習班111年度申報所得案件，發現該補習班申報學員人數沒有顯著增加，但列報租金支出卻較前一年度增加，揪出班主任錯報72萬房租費用，經追查後剔除一半支出，補繳約達14.4萬元綜合所得稅。