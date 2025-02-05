滙豐銀行宣佈加入「鷹眼識詐聯盟」　為首家加入聯盟之外商銀行

▲滙豐銀行宣佈加入「鷹眼識詐聯盟」。（圖／滙豐銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

隨著科技發展與應用的進步，詐騙手法也日益猖獗。為打造堅實的金融防護網，滙豐銀行宣布已於近日正式加入「鷹眼識詐聯盟」，成為首家加入此聯盟的外商銀行，與內政部警政署與全台其他 35 家金融同業共同防範金融詐騙。

滙豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅表示，滙豐在反金融欺詐方面的努力，除了體現在技術創新上，更在於對客戶安全的堅定信念，深知金融安全對客戶的重要性，因此滙豐作為首家外銀加入鷹眼識詐聯盟，這是致力保護客戶資產的重要舉措，亦證明持續投入科技強化與數據賦能在金融產業中。

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滙豐銀行在加入鷹眼識詐聯盟後，將透過鷹眼模型以四大面向提升阻詐能力，針對可疑交易進行實時監控和分析，迅速做出應對措施；包括：即時有效掃瞄出可疑交易，提升可疑交易的識別效率和準確度；加速提報警示帳戶，提升對可疑帳戶的警示和處理速度；強化自動審核效率，優化自動審核系統提高效率和準確性；提高異常交易檢測準確性，運用 AI 與機器學習技術，精準偵測異常交易行為。

鷹眼模型是一款專為台灣市場設計的防詐監控模型，運用 AI 人工智慧與機器學習兩大科技，掌握詐騙態樣、加以標記偵測，即時揪出警示帳戶提升自動審核，有效預防和識別金融欺詐行為。該模型運用先進的資料分析技術，涵蓋多達 50 種的動態交易風險參數，可即時監測交易活動識別潛在的欺詐風險，並藉由深入分析交易模式與行為，及時發出警報。這種高效率的識別系統不僅能強化對可疑帳戶的識別效率及精準度，還能提升整體金融業的識詐、阻詐能力，使之成為金融業對抗詐騙的科技新利器。

