19檔台股ETF 2月除息一次看　5檔單次現金殖利率逾2%

▲台股示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股ETF持續發熱，66檔台股ETF受益人來到1029.5萬人，規模也來到2.81兆，擁有不錯的配息金額、年化殖利率數據的高息ETF更是受投資人青睞。統計2月份即將除息的共有19檔台股ETF，除息日多集中在2月18日當周，以單次現金股利殖利率表現來看，2%以上ETF有群益台ESG低碳50（00923）、中信小資高價30（00894）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、國泰永續高股息（00878）、中信關鍵半導體（00891）等五檔。

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據了解，群益台ESG低碳50 (00923)是台灣第一檔訴求布局於低碳龍頭股的台股ETF，採取半年配息，每年2月與8月除息，自2023年3月掛牌以來，已配息3次且次次都填息，本次為第4次配息。根據投信官網公告資訊，00923本次預估配發金額為0.77元，除息日訂於2月18日，因此想參與配息的投資人，最晚須在2月17日買進，收益分配發放日則在3月17日。

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財富管理專家表示，觀察這19檔將除息的台股ETF，由於月配型高息ETF就佔了9檔，因此當中以仍是以高股息ETF數量最多，共計有13檔，其他類型則有市值型、科技型等等，特別值得一提的是其中有3檔結合了低碳或ESG永續主題為00923、元大臺灣ESG永續（00850）以及00878。

在農曆年後投資布局方面，值得留意的主題便是低碳議題，今年台灣碳費將先試申報、2026年正式收費，意味著台灣進入碳有價時代，故碳排放量管理良好的企業，也可望成為低碳趨勢下，市場資金偏愛之重點，結合低碳概念的市值型ETF更將有助同步掌握台股成長行情與碳金商機，投資人也不妨留意相關投資契機。