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先探／謝金河：蛇年台股重新大洗牌

圖／先探投資週刊 提供

台股在去年拉出二八．四七％的大漲幅，在全球股市中僅次於Nasdaq，台股從帳面上來看，二○二四年乍看是風光的一年，但如果細看內容，扣除台積電的上漲，台股去年實際是下跌二．三％，這其中有八二三檔逆勢下跌，其中又以台塑四寶都出現腰斬等級的下跌最慘烈，而台積電在二○二四年全年上漲八一．八二％，這個漲幅獨占鰲頭，而且台股前十大漲幅個股中，鴻海上漲七六％，聯發科、台達電、廣達都大漲逾三成。

文／謝金河

ＡＩ是台股過去兩年漲勢最重要的核心，由Nvidia領銜，帶領輝達供應鏈，在龍年尾聲，黃仁勳來台和供應鏈廠商一起在磚窯台菜餐廳共度尾牙，這幅合影照片令人印象深刻，不過這個農曆新年，台股的黑天鵝、灰犀牛全都出現了，最大黑天鵝是中國自力研發的DeepSeek凌空問世，第一時間，《黑天鵝效應》一書的作者Nassim Nicholas Taleb就直言DeepSeek以不到六○○萬美元開發的ＡＩ產品將重創輝達股價，而且影響力愈加大，Taleb的黑天鵝理論指的是極不可能發生的事，卻偏偏發生了。

貴族對平民的戰爭

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DeepSeek的衝擊可視為美中在ＡＩ角力的新戰場，過去兩年，美國用舉國之力發展ＡＩ產業，Nvidia的ＧＰＵ成為兵家必爭的配備，過去兩年，輝達的股價大漲逾七○○％，川普總統在元月二十日就職，他一上任就宣布端出五○○○億美元的Stargate計畫，這個「星門計畫」由ARM的孫正義，夥同OpenAI的Altman及甲骨文共同研發，沒想到中國卻推出幻方基金由沈文鋒團隊以低成本開發出來的DeepSeek系統，這場宛如是貴族對平民的戰爭，在元月二十七日股市立刻掀起重大化學效應。ＡＩ產業鏈像是一個災難日，幾乎被DeepSeek擊沈。

當市場上熱烈討論DeepSeek之際，我在ＦＢ上寫下：如果DeepSeek輕鬆成功，Nvidia將走下神壇！未來DeepSeek會發揮多大威力？仍待觀察，但Nvidia的考驗也將接踵而至。至少黃仁勳必須面對幾個問題，首先是Nvidia過去幾年的業績，中國到底占多少比重，輝達的北京基地用了四千多名員工，這些中國ＡＩ員工最後可能反噬輝達過去多年的成果。二是中國透過新加坡取得多少H100的晶片，DeepSeek聲稱他們藏有逾五萬片H100的輝達晶片，經過這個撞擊，川普約見黃仁勳面對晶片管制的問題，但雙方晤談內容沒有公開。

ＡＩ的發展在全世界如火如荼，成為過去幾年資本市場的顯學，股價的上漲也是集中在這個板塊，如今中國突圍，這是產業的一個警訊。過去幾十年來，從面板、太陽能電池模組、ＬＥＤ，再到傳統產業的石化、鋼鐵、水泥，如今再到第三代半導體、矽晶圓、成熟製程晶圓代工，只要中國挾國家優勢跨進來的產業，通常都得面對一場辛苦的殺戮，最經典的是台塑集團面臨石化產業的撞擊，台塑四寶股價的慘，大家都沒有預料得到。

輝達盛世走向終結？

二○二四年，大家看到成熟製程晶圓代工股的慘況，力積電從九○元跌到十三．五元，聯電居然跌破四○元，反而是力積電輔導的晶合集成在中國股價上漲。過去一年晶合集成從十一．七三漲到二九．七人民幣，農曆年前還有二三．三人民幣，比起力積電的大跌，形成激烈對比。另一邊是在香港掛牌的中芯國際從十三．八八拉升到四五．七港元，中芯的競爭力往上，已大大威脅聯電的地位，從這個此消彼長的態勢來看，如果DeepSeek突圍，也很可能宣告Nvidia盛世時代的終結。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2338期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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