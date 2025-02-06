先探／半導體自主檢測　後勁強

地緣政治緊張，各國意識到半導體供應鏈風險，紛紛推動自主化，隨著先進製程精進、晶片走向複雜，閎康、宜特、汎銓等檢測廠扮演關鍵角色。

文／周佳蓉

ＡＩ技術的迅速發展使得半導體產業日益受到重視，各國政府也對半導體發展表現出高度的關注，希望推進自主半導體，以降低地緣政治風險，並增強產業的競爭力，美國總統川普上任後，貿易戰二．○的大刀很快就砍向墨西哥、加拿大和中國，儘管墨、加實施日期延後，被各界視為川普談判手段的環節，然而面對著美中科技戰的越演越烈，美國商務部對先進製程晶片的緊箍咒、晶片關稅的呼之欲出，以台積電為首的半導體業者無不積極備戰，以應對瞬息萬變的政經變化。

半導體產業的發展，高度仰賴先進製程的突破，從過去的MOSFET 發展到 FinFET（鰭式場效電晶體），再到三星三奈米和台積電二奈米的ＧＡＡ（環繞式閘極場效電晶體）架構，晶片結構越來越複雜，對材料分析和檢測的技術門檻越來越高，例如ＧＡＡ架構中，讓閘極四面整個包覆通道，為了提升閘極控制電子的能力，顯微鏡的拍攝角度和次數都隨之增加，直接帶動了材料分析測試的需求；同時，為了確保產品良率和品質，半導體製造商在研發、生產、封裝等各環節都需要進行嚴格的檢測。

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此外，業界也看好，隨著 CoPoS、FOPLP、矽光子等新技術發展，檢測分析需求將持續水漲船高，從三大驗證分析廠二四年營收同步創下歷史新高，宜特二四年自結稅後盈餘四三．四五億元的歷史新高，全年ＥＰＳ六．五元、年成長二六％，不難看出檢測分析市場的剛性需求。

新技術、製程微縮

除了技術進步的推動，各國政府的政策支持，陸續推出晶片法案均包含巨額補貼，直接帶動整個晶片製造端產能需求和為檢測分析市場注入強勁動力。美國作為半導體技術的發源地，ＩＣ設計領域囊括全球四成市占率，但晶片製造產能不足，需仰賴台、韓的代工製造。美國拜登政府時期的晶片法案除了管制晶片行動升級，更已斥資五二七億美元，試圖恢復美國製造晶片的榮景。其中，台積電美國廠已證實取得第一筆十五億美元補助，公司預期晶片補助將逐步到位，共可獲得六六億美元；然而，在川普就任後以及由共和黨掌握的參眾議院是否會重新審議晶片法，則是未來的變數。

閎康啟用北海道實驗室

再以日本來看，日本政府為了實現半導體產值在二○三○年十五兆日圓的目標，推出了多項補助計畫，主要用於吸引外國企業或日本企業赴日設廠，分別於二一～二三年補助國際半導體廠，包含JASM、KOXIA、Mircon、Rapidus等公司，如台積電在熊本設立的工廠獲得了超過一兆日圓的補助，為推動ＡＩ領域研發，日本首相石破茂日前也宣布規模達六五○億美元的補貼政策，多家台廠已進行實驗室布局，有望搭上日本半導體復興浪潮而受惠。（全文未完）

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