韓元重貶避險效果不如預期　16家壽險去年12月轉虧

▲金管會。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
2024年12月韓國發生戒嚴政治鬧劇造成韓元重貶，衝擊壽險一籃子貨幣避險效果，加上資本利得減少，金管會今（6）日公布，2024年12月整體壽險業單月稅前虧損達108億元，21家壽險公司中，有16家2024年12月出現稅前虧損，只有5家稅前呈現獲利。
2024年全球股市表現佳，壽險淨投資利益成長，金管會統計，2024年壽險業稅前淨利達3155億元，創下歷史次高，較2023年增加23498億元，年增291%，產險業則受惠財務投資利益、業務承保利潤同步增加，2024年全年稅前淨利達260億元，創歷史新高，較2023年增加85億元、年增48.6%。
2024年12月壽險業單月轉虧108億元，且21家壽險公司中，有高達16家單月呈稅前虧損，僅5家仍維持獲利動能，金管會指出，壽險業2024年12月出現稅前虧損，主因其他綜合損益項下金融資產有評價損，加上單月資本利得挹注較少，尤其一籃子貨幣避險替代效果不如預期，部分未避險外幣資產、負債兌換損失較高於所致。
保險業業主權益方面，截至2024年12月底止，為2兆7371億元，較2023年同期增加3637億元，或15.3%。其中壽險業業主權益為2兆5860億元，較2023年同期增加3404億元，或15.2%；產險業業主權益為1511億元，較2023年同期增加233億元，或18.2%。
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