因應川普增加關稅 外媒爆台積電可能漲價15％

根據外媒PhoneArena報導，美國總統川普誓言要對多個國家徵收關稅，且他正在兌現承諾。台積電（2330）也正在考慮大幅提高晶片生產價格。據業內人士透露，台積電正考慮漲價15％，這與最初提出5％的增幅相去甚遠。此次漲價將有助於保護台積電避免因關稅而遭受任何重大損失。

軟體股市場資金寵兒！ 華經、資通並列上市櫃23檔注意股

台股今（6）日續反彈，終場以上漲155.02點、23316點作收，其中因美國數據軟體巨頭Palantir受惠AI浪潮大漲帶動，台股軟體股成市場資金寵兒，交投熱絡，也因此遭列注意股，包括華經（2468）、資通（2471）、邁達特（6112）等並列上市櫃共23檔注意股。

18檔高股息ETF比拚「內扣手續費」 00878排名一次看

元大台灣50（0050）在農曆年前宣布調降經理費、保管費，市場解讀將與富邦台灣采吉50（006208）競逐市場，而基金投資總成本也受到矚目，根據Cmoney統計， 2024年18檔高股息ETF總費用率落在0.42%~1.37%之間，當中總費用率不到0.6%有國泰永續高股息（00878）、國泰股利精選30（00701），以及永豐台灣ESG（00888）等3檔。

無懼小摩潑冷水 聯發科盤中衝至1570元再創高

摩根大通（JPMorgan Chase & Co.、通稱小摩）在最新報告中保守看待聯發科（2454），給近期股價表現火燙的聯發科潑冷水，認為近日這些利多消息短期內難以帶動獲利提升，今年聯發科的表現可能不如預期，不過聯發科無懼利空，股價仍頻創高，今日盤中股價最高衝至1570元，再度創高。

82萬股民嗨翻！00940填息達陣 股息3／3日入帳

擁有82萬股民的月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940）於今（6）日除息，每股配息0.03元，伴隨著台股反彈，除息首日股價走揚，開盤一小時，盤中最高來到9.32元，順利完成填息，收益預計3月3日入帳。

談英特爾東山再起 比爾蓋茲嘆「 迷失方向、 復甦很艱難」

微軟（Microsoft）創辦人比爾·蓋茲（Bill Gates）近期接受《美聯社》專訪時提及英特爾的困境時表示，「我對英特爾基本上迷失方向感到震驚」，且他認為英特爾的復甦之路相當艱難。

19檔台股ETF 2月除息一次看 5檔單次現金殖利率逾2%

台股ETF持續發熱，66檔台股ETF受益人來到1029.5萬人，規模也來到2.81兆，擁有不錯的配息金額、年化殖利率數據的高息ETF更是受投資人青睞。統計2月份即將除息的共有19檔台股ETF，除息日多集中在2月18日當周，以單次現金股利殖利率表現來看，2%以上ETF有群益台ESG低碳50（00923）、中信小資高價30（00894）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、國泰永續高股息（00878）、中信關鍵半導體（00891）等五檔。

蘋果M5晶片傳量產！採台積電3奈米 日月光封裝率先生產

根據韓媒ET News報導表示，蘋果新一代M5晶片已經開始量產，並於上個月開始封裝，封裝工作由中國長電科技、台灣的日月光，以及美國的Amkor負責，目前日月光已率先接入量產。

遠東新新埔廠氣爆2死19傷 公司致歉、對營運無重大影響

遠東集團旗下遠東新（1402）新埔廠今（6）日凌晨因聚酯棉廠房保溫管路洩漏而發生氣爆事件，造成2人死亡、19人輕重傷，公司發布重訊指出，廠房及設備損失尚在估計中，但對生產營運無重大影響，將竭力協助死亡員工家屬做好相關撫卹及善後工作，對於受傷員工全力進行救治及照顧，造成社會不安向民眾致歉。

韓元重貶避險效果不如預期 16家壽險去年12月轉虧

2024年12月韓國發生戒嚴政治鬧劇造成韓元重貶，衝擊壽險業一籃子貨幣避險效果，加上資本利得減少，金管會今（6）日公布，2024年12月整體壽險業單月稅前虧損達108億元，21家壽險公司中，有16家2024年12月出現稅前虧損，只有5家稅前呈現獲利。