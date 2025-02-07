蔡明忠員工公開信！AI Everywhere很快來臨　強調「不縮減人力」

▲富邦集團董事長蔡明忠。（圖／記者周宸亘攝）

記者巫彩蓮／台北報導

富邦集團團拜之後，董事長蔡明忠發出給同仁們一封公開信。信中提及，過了這個年，大家可能覺得世界變得不一樣，討論最多的是DeepSeek，未來會對人類、產業、甚至是對我們的工作和生活帶來什麼影響，大家都還摸不著頭緒，也覺得焦慮，在這麼多金錢和腦力投入之下，「AI Everywhere」的到來應該不會太久。

蔡明忠在信中也分享，分享國外一家Fintech公司的案例，它的業務模式是讓消費者透過消費支付累積點數，點數可以再買進自己喜歡公司的股票。這家公司因為運用ChatGPT，公司團隊從400人降到100人，在理財業務上幾乎都由AI協助提供建議，對於美國約一億人口的「金融小白」而言，已經可產生莫大幫助。

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生成式AI問世以後，富邦內部也著手推動許多Copilot計畫，不管是寫程式、做簡報、資訊檢索等應用，同仁們一定也覺得有所助益。未來，蔡明忠相信，在AI的應用下，公司不會讓像上述例子一樣大幅縮減人力，而是可望在維持現有人數規模之下，持續提升生產力，讓業務達到倍數以上的成長。

此外，美國總統川普上任後幾乎每天都出奇招，讓大家面對未來有很大的不安定感，台灣在貿易順差、貨幣政策上都會受到壓力，這些變數都會是今年的挑戰。然而我們在今年開年迄今仍然有優異的營運表現，尤其人壽、北富銀獲利令人驚艷，即使面臨諸多變數，希望這股成長動能可以繼續下去！

富邦金董事長蔡明興因公未出席團拜，他在這封公關信提及，國際戰爭及利率等動盪下，去年仍克服種種挑戰，富邦金稅後淨利首次突破新台幣1500億元，寫下台灣金控史新篇章，且人壽、銀行、證券等3家子公司獲利皆創新高。

蔡明興指出，展望今年，前方仍有國際政經局勢快速變化、川普上任後政策變動、全球氣候變遷加劇等挑戰，期勉員工審慎以對、攜手共進，續創營運高峰。

