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聯發科去年EPS66.92元、寫歷史第三高　續看好Q1表現

▲聯發科。（圖／記者廖婕妤攝）

▲聯發科。（圖／記者廖婕妤攝）

記者高兆麟／綜合報導

IC設計大廠聯發科（2454）今日公布2024年第四季財報與舉行法說會，公司自結2024年合併全年營收為5305.86億元，年成長22.4%；每股盈餘為66.92元，較前一年成長38%，也寫下歷史第三高成績；另估今（2025）年第1季營收旺季，年增一成。

聯發科去（2024）年第四季合併營收為1380.43億元，季增4.7%，年增6.5%，毛利率為48.5%，季減0.3個百分點，年增0.2個百分點，合併營業利益為214.12億元，季減10.3%，年減13.4%，本期淨利為239.41億元，季減6.4%，年減6.9%；每股盈餘為14.95元。

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聯發科執行長蔡力行表示，展望 2025 年第一季，看到由於智慧型手機因中國補貼政策的需求，以及因應全球關稅不確定性，客戶對電視、Wi-Fi、平板、Chromeboook 的部分拉貨需求。因此，預期第一季營收有優於季節性的成長，而毛利率預期維持在目前範圍內。

蔡力行說，聯發科預期第一季營收以美金對台幣匯率1比32.5計算，將在台幣1408億元至1518億元之間，比前一季增加2%至10%，較去年同期增加6%至14%。營業毛利率預估將為 47% ± 1.5%；季費用率預估將為 29% ± 2%。

聯發科表示，2024年第四季與2024全年營收皆超出先前預期，2024年第四季營收受惠於旗艦晶片天璣9400的強勁放量，營收季成長4.7%，超出營運目標範圍的高標。2024年全年智慧型手機旗艦晶片貢獻約20億美元營收，較一年翻倍成長，超出原先70%年成長的預期。另外，來自全球營運商的有線及無線通訊總營收，包括 Wi-Fi 7、5G 數據晶片和 10GPON，在2024年成長30%。

聯發科表示，2025年第一季，由於智慧型手機因中國補貼政策的需求，以及因應全球關稅不確定性，客戶對電視、Wi-Fi、平板、Chromeboook的部分拉貨需求，帶動第一季營收優於季節性。採用天璣9400旗艦晶片的OPPO和Vivo AI智慧型手機獲市場高度認可，預計 2025 年將有更多採用天璣 9400 和 9300 系列產品的手機。通訊技術持續升級以及運算裝置採用更高階AI功能的趨勢將在2025年持續，有望持續提升產品組合，例如Wi-Fi 7將會加速導入至客戶的寬頻、筆記型電腦和路由器等產品，2025 年 Wi-Fi 7 營收可望成長超過一倍。車用方面，與 NVIDIA 共同設計的高階智慧座艙方案也獲得客戶好評與反響，將在今年送樣；基於進行中的智慧座艙和車載資通訊系統專案，預計2025年車用營收將逐季成長。

聯發科也指出，無所不在的 AI 趨勢將持續帶來更多的市場機會。例如近期更高效訓練AI模型的方法將會加快 AI 普及化腳步。同時，業界持續追求通用人工智慧（artificial general intelligence，AGI）和超級 AI，而需要更高運算能力。聯發科在邊緣AI運算整合強勁的CPU、GPU、NPU，提供一系列為邊緣AI裝置優化的系統單晶片（SoC）。例如，聯發科與NVIDIA合作設計全球首款個人AI超級電腦的GB10超級晶片的CPU，除CPU及SoC設計能力外，亦挹注在通訊、多媒體、電源管理的技術能力至GB10的設計中；這再度展現聯發科賦能強勁邊緣AI裝置的設計能力，預期接下來將有更多裝置問世。

在雲端方面，公司擁有上至224G的優異SerDes IP組合，能支援高速傳輸需求。除擁有因應複雜SoC及小晶片架構的卓越設計能力，亦與Tier 1供應商建立策略夥伴關係，提供2奈米與3奈米製程、以及多種CoWoS 2.5D與3D先進封裝技術；預期AI加速器ASIC業務將有潛力從2026年起貢獻相當規模的年營收。

聯發科指出，公司是全球屈指可數，有能力持續投資先進製程的IC設計公司之一，未來將持續投資先進製程及先進封裝、448G SerDes、先進共同封裝光學（CPO）等技術，以持續推進技術藍圖。

關鍵字： 聯發科

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