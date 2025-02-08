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海岬型船運價谷底回升　今年運力僅增1.4%有望迎來重建財

▲裕民航運營運長黎錫榮指出今年海岬型新增運力僅1.4%。（圖／記者張佩芬攝）

▲裕民航運營運長黎錫榮指出，今年海岬型運力增幅最小。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

海岬型船現貨市場日租在前(6)日跌至6733美元之後，昨晚見到回升，單日上漲231美元，來到6964美元，期貨市場4月日租達到1.4萬美元，可望脫離谷底，裕民(2606)營運長黎錫榮指出，今年散裝船當中，運力增幅最小的是海岬型船，僅增1.4%，以哈與俄烏戰爭都有機會在第二季停火，戰後重建所需鋼鐵，會為海岬型船帶來重建財，且重建需時數年，會是滿大的商機。

以哈停火已在進行第二階段談判，現在傳出川普要求烏克蘭在4月20日復活節前與俄羅斯停火，今年年中以前有望見到兩場戰爭結束，估計重建工作會在停戰後兩個月展開，屆時鋼鐵需求驟增，會需要海岬型船運送製造鋼鐵的礦砂與煤炭給煉鋼廠。

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海岬型船運價歷來都有大起大落現象，去年第一季因為巴西雨季雨少，讓第一季淡季變旺，去年全年，海岬型船均價有22,593美元；在前年(2023年)的2月17日，海岬型船充分呈現淡季行情，日租跌到2246美元，是成本價的14%，全年均價是16,349美元，略高於成本價。

今年因為估計散裝船運市場需求僅成長0.9%，相關船公司業績會比去年差，但因兩場戰爭都有望在第二季結束，為下半年帶來龐大重建商機，海岬與巴拿馬型船運送原物料，自備吊桿與抓斗的輕便系列船適合彎靠烏克蘭，可運送鋼材與建材，都能賺到重建財。

今年巴拿馬型船新增運力估約增3.4%，超輕便與輕便型船都是估增加4.5%，雖然輕便系列船增幅較高，但業界高階指出，中小型散裝船能運的貨物種類多，營運調度彈性高，另具優勢。

關鍵字： 海岬型船運價谷底回升運力僅增1.4%重建財

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