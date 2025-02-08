打詐英雄｜北港武德宮林安樂影片曾被盜、AI換臉報明牌　聯手常如山籲「速查重罰」遏止詐騙歪風

▲北港武德宮聯手常如山遏止詐騙歪風。

圖、文／愛爾麗提供

交通部觀光署公布2024年最強廟宇，雲林縣北港鎮武德宮拿下亞軍，吸引830萬人次前來朝聖，主祀五路財神的武德宮建廟雖僅47年，但「集客力」相當驚人，信眾來自各地，年齡層「老少通吃」；沒想到人氣廟宇卻成為詐團覬覦對象，社群平台不斷出現「仿冒」假粉絲頁，連主委林安樂都被AI「惡搞」來報明牌騙人，令廟方困擾不已，恰好愛爾麗集團登高一呼，武德宮決定挺身加入打詐行列，也創全台宮廟之先。

這座全台首座五路財神開基祖廟經歷三代人經營，現由台大經濟系、政大金融所畢業，原是證券業金童的第三代林安樂接手主委，帶入科技創新及企業管理模式，讓財神信仰發揚，傳統宮廟也變得「很潮」。

林安樂用科技碰撞傳統信仰，但卻也被科技「利用」，他導入AI等科技管理人流、分析信眾組成，甚至還能解說籤詩、鸞文，卻被詐騙集團用深偽技術（Deep Fake）AI換臉「賣明牌」騙錢，讓他大喊有夠離譜！

林安樂說，近年詐騙猖獗，光像臉書這樣的社群平台，就看到許多詐騙粉絲專頁，藥廠、投顧、金融機構都有，連武德宮都常常接到信眾熱心提醒，表示網路上又出現相同封面、LOGO的假粉專，名稱也叫「北港武德宮」，而且還向FB投放廣告、擴張粉絲人數，背後一定有所圖；連他本尊影片都被盜用，廟方不忍了，怒向警方報案。

林安樂還提到，疫情期間聽說有某佛寺師父，聽信眾抱怨工廠收不到訂單、生意做不下去，他出於好心，把自己在網路上得到投資機會轉介給他們，還說每個月都可以拿到固定報酬，甚至有高達30％、50％的利率，沒想到不只自己落入詐騙陷阱，也把信眾害慘了，詐團不只騙錢還害人家庭破碎，確實可惡。

針對日益猖獗的投資型詐騙，財金專家出身的林安樂提醒，現在7成以上案例都是從網路而來，臉書等社群平台上的一頁式廣告、名人投資群組等「攏是假」，對於來路不明的陌生人邀約應直接拒絕，要投資就循正常管道；林安樂也建議，政府針對詐騙集團及案件應採「速查」、「重罰」，尤其應該從法律上徹底修法，將刑責加重，不然真的是「車手抓不盡、春風吹又生」。

「從沒見過面！」林安樂強調，會加入打詐行列，都是愛爾麗集團董事長常如山大力促成，但都是電話聯絡，這次2人總算相見歡，他說，以往宗教界都是「為善不欲人知」，聽起來是一種美德，但在打詐這樣重要的議題上，一定要「為人所知、人人熟知」，才能夠預防不幸事件，而且財神爺本來就是守護民生、經濟，指引個人事業、投資，就是要疼惜信眾、顧好大家的荷包，因此常董邀請時就馬上「讚聲」，且詐騙受害者雖然各階層都有，但對經濟、教育上弱勢族群傷害很大，宗教界更應該出份心力，發揮影響力。